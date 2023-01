Internet, društvene mreže i influenseri: Kako razgovarati sa decom o Endrjuu Tejtu

On je naročito popularan među mladim muškarcima, što je dovelo do zabrinutosti roditelja i nastavnika kako pričati sa tinejdžerima o njegovim seksističkim i često nasilnim stavovima.

Ne ignorišite temu

„Samo zato što automatizovani sistem društvenih mreža potura neki snimak na vaš fid, to ne znači da vi morate da se složite s njim ili čak da vam se dopadne to što vidite.

„Dovodite u pitanje sve što vidite onlajn - naročito ako imate utisak da vam se to nameće - i zapitajte se odakle to dolazi."

„Istinski važno pitanje za sve nas je - ako imamo neki prijatan mit, zašto osećamo da nam on prija? I čega se to plašimo? Sve vreme pokušajte da prodrete do suštine toga", objašnjava on.