The Last of Us: Serija koja 'razbija kletvu' adaptacija video igara

Kritičari jednoglasno hvale televizijsku adaptaciju igre The Last Of Us posle premijere prve epizode u nedelju.

Seriju opisuju kao „najbolju adaptaciju video igre ikada" koja uspeva da „razbije kletvu" pokušaja adaptiranja priča iz igračkog sveta za televiziju.

Smeštena u postapokaliptičnoj Americi, ova franšiza Soni Plejstejšna prati likove Džoel i Eli u njihovom pokušaju preživljavanja u globalnoj pandemiji.

Za gledaoce na Balkanu serija je dostupna preko platforme HBO Maks.

Kritičar Džon Nugent iz magazina Empajer ostvarenju daje pet zvezdica, istakavši da se „nijednog trenutka ne osećate da gledate video igru".

Ali je dodao da je „ponekad nadrealan osećaj gledati najprepoznatljivije trenutke iz igre (urušeni neboderi, žirafe) kako se uklapaju u svu tu akciju."

Zvezde Igre prestola Bela Ramzi i Pedro Igraju glavne likove Eli I Džoel

Vašington Post hvali scenario zbog toga što se držao originalnog materijala, ali sa primetnim razvojem nekih od likova u samom narativu.

Džin Park piše: „Ljudi koji dobro poznaju igru će verovatno moći da izgovaraju neke od replika u istom trenutku dok se one izgovaraju na ekranu".

Kritičar lista Independet Nik Hilton seriji daje pet zvezdica, uz komentar da je u pitanju „nesumnjiva prekretnica u naizgled nemogućem zadatku adaptacije video igara".

„Serija uspešno otklanja epizodičnu prirodu linearnog igračkog iskustva", dodao je.

„Dizajn serije je zapanjujuć: nepregledni vidici napuštene, izbombardovane metropole u skladu su sa prostranim, zapadnjačkim kadrovima ruralne Amerike."

Da li su adaptacije video igara bile uspešne u prošlosti?

Analiza, Stefan Pauel, dopisnik iz oblasti gejminga

Adaptacije video igara nemaju uspešnu istoriju.

Bez obzira da li je u pitanju bioskop ili televizor kod kuće - češće nego ređe, priče iz video igara ispričane u lineralnom mediju nisu prolazile dobro.

Pogledajte samo reakcije publike i kritike na film Assassin's Creed, nedavnu Netfliksovu seriju Resident Evil(Pritajeno zlo) ili serijal Mortal Kombat iz 1990-ih i razumećete o čemu pričam.

Ipak, neki od skorašnjih pokušaja imali su više uspeha, League of Legends (Liga Legendi) inspirisala je animiranu seriju Arkan i pokazala da je tako nešto moguće uraditi a da i stari ljubitelji i novi fanovi budu zadovoljni.

Ipak, The Last of Us, nad glavom ima mnogo veći pritisak od bilo koje adaptacije do sada.

Scenario za igru istog naziva često se smatra vrhuncem pričanja priče u gejming industriji - zbog toga neki misle da je ovo šansa da se pokaže koliko je industrija sazrela, koliko je postala emotivnija i kompleksnija u pisanju.

A sve to treba da prikažu publici koja možda toliko i ne igra video igre.

Ako televizijska verzija ne postigne emocionalni udarac kako to čini igra - i ne ostavi isti utisak gledaocima kao igračima - onda će se na nju možda gledati kao na propuštenu šansu da se prikaže koliko je gejming odrastao i postao konkurencija Holivudu.

Ali ako verujemo kritičarima, autori su u tome ipak uspeli.

Zaplet prati Džoel i Eli koji pokušavaju da se probiju kroz globalnu pandemiju (za razliku od kovida, vakcine ne postoje) 20 godina od kada je izbila.

Ima i socijalne distance, uglavnom zato što su sa druge strane zombiji, a ne virus.

Džoel Golbi iz Gardijana misli da u seriji ima izvanredne glume, predvidevši, priznaje hrabro, da je treća epizoda možda i najbolja televizijska epizoda 2023. godine.

Ono što u seriji počne kao mali posao ubrzo postaje brutalna misija za preživljavanje

Njujork Tajms dodaje da je zaplet „produžena horor priča samohranog roditeljstva."

„Kroz Džoela osećamo kako taj svet ljudima slama srca", kaže njihov glavni televizijski kritičar.

„Kroz Eli, vidimo čudesa tog sveta. Kada naiđu na olupinu aviona, ona ga pita da li je ikada leteo avionom, a on se priseća koliko je aviosaobraćaj bio neprijatan".

Ima „određenih scena koji previše liče na video igru za televizijske uslove", piše Stiven Keli iz BBC Kulture.

Ali zaključuje: „To precizno hvata srce i dušu video igre - njenih punokrvnih likova, njenog urednog zapleta, zrelih tema ljubavi i gubitka.

To je, da završim Elinu šalu, 'izuzetno u svojoj oblasti'."