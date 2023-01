Muzika i Madona: Kraljica popa svetskom turnejom slavi 40 godina od debitantskog singla

Pre 14 minuta

Na koncertnom repertoaru naći će se numere od prvog albuma iz 1983, do poslednjeg do sada, Madame X iz 2019.

Među njima su „Into The Groove" (1985), „Like A Prayer" (1989), „Vogue" (1990) i „Hung Up" (2005).

„Dakle, ako sam ranije na turneji pevala Material Girl ili Express Yoursel, onda ću reći, 'OK, izvela sam ih na 88 koncerata. Ne mogu to ponovo da uradim'."

Rastu Madonine popularnosti doprinelo je i objavljivanje deceniju starog demo snimka „Back That Up To The Beat".