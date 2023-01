Muzika i Britanija: Ponovno okupljanje Oejzisa - „Nikad ne reci nikad", tvrdi stariji Galager

Pre 5 minuta

Autor fotografije, Reuters Potpis ispod fotografije, Noel Galager

„Nikad ne reci nikad", odgovorio je Noel Galager na pitanje o mogućem ponovnom okupljanju grupe Oejzis.

On je napustio bend u avgustu 2009, uz obrazloženje da više ne može da radi sa mlađim bratom Lijamom.

Uprkos tome što su obojica posle raspada benda imala uspešne individualne karijere, pitanja o ponovnom okupljanju benda nikad nisu prestala.

„Nikad ne reci nikad, ali da bi se tako nešto desilo, okolnosti treba da budu zaista izuzetne", rekao je stariji Galager za BBC Radio Mančester.

Braća Galager su se često svađala, a nisu prezali ni od oštrih reči i uvreda, u čemu je prednjačio Lijam.

Council Skies, novi album njegovog sadašnjeg benda High Flying Birds uskoro bi trebalo da se nađe u prodaji.

„To ne znači da se takve okolnosti neće stvoriti", dodao je Noel Galager.

Autor fotografije, PA Media Potpis ispod fotografije, Braća Galager

„To je povratak na početak - sanjarenje, gledanje u nebo i razmišljanje o tome šta bi život mogao biti.

„To mi je sada slično kao i početkom 1990-ih kada sam odrastao u siromaštvu i nezaposlenosti. Muzika me je izvukla iz toga."

„Emisija Top of the Pops na televiziji zauvek promenio naš četvrtak uveče u svet fantazije.

„Muzika bi trebalo upravo da služi tome. Želim da se moja muzika na neki način uzdiže i menja."

Rekao je da je njegova mama Pegi shvatila da su Oejzis uspeli tek kada su se pojavili na BBC listi.

„Tek kada smo došli na Top of the Pops, ona je to zapravo prihvatila", rekao je on.

Oejzis, koji je zajedno sa rivalima iz benda Blur dominirali britpop scenom 1990-ih, osnovan je u Mančesteru 1991.

Imali su osam singlova koji su došli do broja jedan na top listama, a među njima su bili „Some Might Say" i „Don't Look Back In Anger".

Na vrhuncu slave 1996. godine, održali su dve legendarne svirke u Knebvortu pred 250.000 fanova.

„Uvek blagoslov"

Galager je rekao da je zadržao strast prema muzici.

„Još sam zaljubljen u pisanje... i kreativne procese", rekao je on.

„Kod mene to nikad nije prestalo. I danas sam uzbuđen kao i pre 13 godina kada sam bio solo i pre 30 godina kada je izašao [debitanski album Oejzisa] Definitely Maybe.

„Volim osećaj stvaranja nečega ni iz čega i putovanje koje će ta pesma proći... Od studija do puštanja pred ljudima, zatim objavljivanja i slušanja na radiju.

„To je ono što te drži."

Galager je rekao da „nikada" nije boravak u Oejzisu doživljavao kao teret.

Rekao je da je „uvek bio blagoslov izaći na binu sa pesmama koje toliko znače ljudima" i razumeo je da ljudi žele da čuju hitove Oejzisa na njegovim svirkama.

„Morate to da prihvatite i da budete zahvalni što ste zapravo napisali pesme koje traju posle 25-30 godina".

Na omotu albuma, koji je snimio poznati mančesterski fotograf Kevin Kamins, vidi se Galagerova oprema postavljena na centar terena Mejn Rouda, nekadašnjeg fudbalskog stadiona Mančester Sitija.

Ove godine se navršava stogodišnjica otvaranja nekadašnjeg stadiona njegovog voljenog fudbalskog kluba Mančester Sitija.

Novi album, Council Skies bi trebalo da bude objavljen 2. juna.