Zdravlje: Zašto savremena medicina zanemaruje transrodne osobe

Pre 29 minuta

Njegovim lekarima je nedostajala ključna informacija - ona koju do tada niko nije pomislio da ispita.

I tako, više od godinu dana pošto se prvi put pojavio u bolnici na američkom srednjem zapadu sa misterioznim bolom u uhu - što je na kraju dovelo do dijagnoze hronične bolesti bubrega - bio je primoran da ide na dijalizu.

Do tog trenutka, organi su funkcionisali sa manje od osam odsto normalnog kapaciteta.

Konačno, baš kada je Vitliju, koji je docent sociologije na Univerzitetu Zapadni Vašington, odobrena transplantacija, tretman dijalizom je doveo do velikog gubitka krvi i operacija je morala da se odloži.

„Bilo je zaista teško. Bio sam užasno bolestan", kaže on.

Šta se dešavalo?

On živi kao muškarac već 20 godina.

Po njegovim rečima, on u potpunosti „prolazi" kao jedan, u nedostatku boljeg izraza i upisan je kao muškarac na svim pravnim dokumentima, od pasoša do medicinske dokumentacije.

Ako je eGFR ispod određenog nivoa, to je pokazatelj da im bubrezi otkazuju i da imaju pravo na transplantaciju.

Ali on je registrovan kao muškarac u medicinskoj dokumentaciji, a to je značilo da su njegovi lekari koristili nivo muškog eGFR-a.

„Bilo je zaista simpatično i sjajno što su me tretirali kao muškarca, ali nisu nužno vodili računa o telu", kaže Vitli, koji to ističe, iako je uzimao testosteron oko 15 godina, to je relativno mala doza.