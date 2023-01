Muzika: Šakirina „Out Of Your League“ - kako napisati savršeni hit o raskidu

20 januar 2023

Tako je makar uradila Šakira sa „Out of Your League", pesmom o bivšem partnaru, španskom fudbaleru Đeraru Pikeu, koja je oborila sve rekorde Jutjuba - sa više od 82 miliona pregleda za 24 sata postala je najgledanija nova latinska pesma u istoriji ove platforme.