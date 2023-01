Hrana: Najskuplja šunka na svetu

Pre 22 minuta

Do današnjeg dana, šunka je ostala ključni deo nacionalne kulture ishrane.

Od tihih sela, pa sve do užurbanih gradova, ona se služi u tanjirima ne bi li podstakla dugotrajne porodične obroke, obogatila jutarnje sendviče ili poslužila kao zakuska među prijateljima u barovima.

Najcenjenija vrsta svinja

Jedinstven poljoprivredni sistem

Najcenjeniji svinjar

On je pribavio komad zemlje na kojem je planirao da uživa u tišini i miru i da gaji konje.

Ali pošto je video da njegovi susedi gaje svinje, on je 1995. kupio 10 svinja jedne retke iberijske vrste od lokalnih vlasti koje su želele da sačuvaju ovu podvrstu.

Slušajući savete drugih farmera, on je počeo da ih hrani, a skoro 10 godina kasnije proizveo je i prvu šunku.

Za razliku od suseda, on je odlučio da koristi organsku hranu bez hemikalija i bez antibiotika ili hormona koji podstiču rast.

U to vreme, to je bio nečuven potez, ali je on bio uporan, tako da i dan danas na isti način radi i njegova kompanija Dehesa Maladua.