Svetlosnog zagađenje: Broj zvezda koje ljudi mogu da vide golim okom dramatično se smanjio poslednjih decenija

Pre 25 minuta

On i njegove kolege objavili su ovo otkriće u časopisu Sajens.

To je zaključak 12 godina astronoma amatera koji su izlazili noću da broje i gledaju zvezde.

Svetlosno zagađenje

„Oni ne shvataju da su to slike zagađenja. To je kao da se divite lepoti duginih boja koje benzin proizvodi u vodi i ne prepoznajete da je to hemijsko zagađenje."