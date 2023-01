Azija i ekonomija: Japan je bio budućnost, ali je zaglavio u prošlosti

Pre 1 sata

Iznenadilo me je kada sam se prvi put doselio ovde kao dopisnik BBC-ja, a 10 godina kasnije, dok sam se pripremao da odem, i dalje je bilo isto.

To je mirna, prosperitetna zemlja sa najdužim životnim vekom na svetu, najnižom stopom ubistava, malim političkim sukobima, moćnim pasošem i uzvišenim Šinkansenom, najboljom svetskom železničkom mrežom za velike brzine.

Budućnost je bila ovde

Kada sam prvi put stigao u Japan 1993. godine, nisu me oduševile neonom osvetljene ulice Ginze i Šindžukua - niti divlja „Ganguro" moda devojaka „Harajuku".

Ono što me je iznenadilo je koliko se Japan osećao bogatijim nego bilo gde drugde u Aziji.

Hongkong je bio napad na čula, bučan, smrdljiv, grad ekstrema - od raskošnih vila na Viktorijinom piku do „mračno satanističkih" prodavnica znoja na severnom kraju Kovluna.

Od Njujorka do Sidneja, ambiciozni roditelji su molili potomke da „nauče japanski".

Do sredine 1980-ih, šala je bila da je imanje carske palate u Tokiju vredelo isto kao i cela Kalifornija.

Japanci to zovu „ Baburu Jidai " ili era mehurića.

„Ali on je insistirao da mu je potrebno 20 dolara po kvadratnom metru, jer je toliko platio za to 1970-ih."

To su umetnička dela. Ali svaki košta do 850 evra.

To je pokazatelj kako je Japan završio sa najvećom planinom javnog duga na svetu.

Kada sam produžio japansku vozačku dozvolu, izuzetno ljubazno osoblje me je prebacilo od očnog testa do kabine za fotografisanje kako bih platio naknadu, a zatim me zamolilo da se javim u „predavaonicu 28".