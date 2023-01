Jelena Dokić i Australijan open: Bivša teniska zvezda na meti uvreda zbog kilograma

„Vi koji to radite ste jednostavno zli, loši, podli i neuki ljudi", napisala je potom Dokić na društvenim mrežama.

„Ja mogu da uđem u formu i uradiću to zbog sebe i mog zdravlja, ali vi nećete postati bolji ljudi... Kilaža se može promeniti, ali zli ljudi će ostati zli ljudi", dodala je.

Iako je imala veoma uspešnu tenisku karijeru, u kojoj je stigla i do polufinala Vimbldona, život Jelene Dokić često nije bio nimalo lak.

Više puta je izjavljivala da ju je otac Damir Dokić - koji joj je dugo bio i trener - „tukao do besvesti" i godinama zlostavljao, zbog čega je pomišljala i o samoubistvu.

Šta se desilo?

Dokić navodi da je slične poruke dobila iz čitavog sveta, a „posebno iz Srbije", kao i da su to često bile žene.

Dokić to naziva „zlom".

„Ne postoji druga reč za to. Odvratno. Ljude bi trebalo da bude sramota.

Ko je Jelena Dokić?

Rođena je 1983. godine u Osijeku, hrvatskom gradu koji je u to vreme bio deo Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ).

Dokić je na tom turniru stigla do četvrtfinala, koja ima ukupno tri, uz jedno polufinale 2000. godine.

Sve to je trajalo do 2005. godine, od kada je ponovo igrala za Australiju, a karijeru je završila 2014. godine.

Odnos sa ocem

Jedan od razloga za to mnogi vide u odnosu sa ocem Damirom, o čemu su mediji pisali tokom čitave njene karijere.

„Igrala sam tenis 10 godina i borila se sa depresijom. Želela sam duže da ostanem u sportu i ostala bih da me je porodica podržala".

„Udarao me je, vukao za glavu, čupao mi uši, a kada nije bilo fizičkog mučenja, bilo je verbalnog - govorio mi je najgore moguće uvrede kada sam imala 11 godina", rekla je Dokić.

„Bilo je svega, gađao me je cipelama u glavu, šutirao me je".

„Problem je što je to radio veoma često, gotovo na dnevnom nivou", navela je Dokić.

„Imam užasno sećanje na to koje će mi zauvek ostati urezano… Na kraju sam se onesvestila. Krvnički me je pretukao".

„Sve je mutno. Sve je mračno. Bez tona, bez slike"

„Poslednjih šest meseci je bilo teško. Stalno plakanje svuda, od skrivanja u kupatilu na poslu da obrišem suze da to niko ne vidi, do nezaustavljivog plača kod kuće u moja četiri zida, bilo je nepodnošljivo.

„U redu je biti tužan, samo nastavite da se borite i vratite se. To je ono što pokušavam da radim i to je ono što me drži. Nemojte se stideti onoga što osećate."