Nominacije za Oskara 2023: Sve u isto vreme dominira, Kejt Blanšet peti put u trci za veliku nagradu

Pre 1 sata

Film Sve u isto vreme ( Everything Everywhere All At Once ) predvodi ovogodišnje nominacije za nagrade Američke filmske akademije.

Ostali nominovani za najbolji film su nastavak Top gana (Top Gun: Maverick), nastavak Avatara (Avatar: The Way of Water), Duhovi ostrva (The Banshees of Inisherin), Na zapadu ništa novo (All Quiet on the Western Front), Fabelmanovi (The Fabelmans) Stivena Spilberga, Elvis, Tar, Trougao tuge (Triangle of Sadness) - dobitnik Zlatne palme u Kanu, i Žene pričaju (Women Talking).