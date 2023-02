Film i pop kultura: Zašto je Merilin Monro filmska ikona koju najmanje razumemo

Posle njene smrti od prevelike doze barbiturata 1962, elementi koji su od Merilin načinili ikonu takođe su doveli do toga da je ljudi dehumanizuju, iznova i iznova.

Dominikov film nije prva filmska adaptacija Plavuše - to je bio televizijski film Džojs Čopre iz 2001, u kome je glavnu ulogu igrala Popi Montgomeri.

„To je objektivizacija, fetišizacija, posedovanje. To je klasična teza Lore Malvi," kaže ona, podsećajući na revolucionarnu teoriju ove autorke o „muškom pogledu".

U Plavuši, Dominik je opsednut telom Merilin do nivoa ginekologije.

Već ispričana priča

„Ona se uklapa različite narative: narativ žrtve, apsolutnu suštinu ženstvenosti, seksualizovani glamur i neodoljivost i tokom njenog života i kada se to posmatra iz sadašnjosti.

Među mnogim filmovima i serijama, koji dramatizuju njen život, većina se bavi putanjom od blata do zvezda, a zatim brzo prelaze na njen pad, činjenicu da je na snimanjima bila teška za saradnju i na njene nevolje sa poznatim muškarcima, od braka sa Džoom Dimađijom i Arturom Milerom do afera sa braćom Kenedi, Džonom i Bobijem.

Dve Merlinke

Osmeh sa blago otvorenim usnama preuzela je od prijateljice i svojevremeno cimerke Šeli Vinters („Dala sam joj to s zadovoljstvom, nije mi se sviđalo kako taj osmeh stoji meni", napisala je Vinters u njenoj autobiografiji ).

Neverovatan je izazov za svaku glumicu, bez obzira koliko je talentovana, da igra Merilin Monro, jer one ne igraju samo osobu, već i ideju o njoj, s kojom se tokom godina manipulisalo i koja je bila pogrešno tumačena.

Većina glumica koje su je igrala od Rou do de Armas usredredile su se na narativ o maloj izgubljenoj devojčici.

Početak i kraj, bez sredine

Već bolestan u trenutku kada je upoznao Merilin, Hajd je posvetio poslednje mesece života glumici početnici, zbog koje je napustio suprugu, vodio ju je svuda sa sobom po gradu i da bi ona mogla da upozna ključne ljude u filmskoj industriji - toliko je on bio ubeđen u njen zvezdani potencijal.

„Ako si rođena sa onom što svet smatra za seksipil, možeš da dozvoliš da te to uništi ili možeš da ga iskoristiš kao prednost u žestokoj šoubiznis borbi."

Čak i na vrhuncu popularnosti, njen trud je ismevan i 1956. čitava knjiga (o da!) posvećena tome je objavljena pod naslovom Da li će gluma upropastiti Merilin Monro? ( Will Acting Spoil Marilyn Monroe? ).

Jedini izuzetak je film Moja nedelja sa Merilin (2011), lagani prikaz problematičnog snimanja filma Princ i igračica (The Prince and the Showgirl) iz 1957, što je bio jedini film u njenoj produkciji, a priča je ispričana iz perspektive Kolina Klarka, asistenta na snimanju filma, koji se zaljubio u Merilin, a na osnovu čiji memoara film je snimljen.