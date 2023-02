Hrana i zdravlje: Kako crevna flora kontroliše naš mozak

Kolektivno gledano, ove legije mikroba poznate su kao „crevna flora" - i imaju jasno definisanu ulogu u održavanju našeg fizičkog zdravlja, od varenja, preko metabolizma do imuniteta.

One takođe obezbeđuju ključna jedinjenja koje ljudsko telo ne može da proizvede samo.

U našoj novoj knjizi, Da li razmišljate jasno? 29 razloga zašto ne razmišljate i šta da uradite po tom pitanju, istražujemo desetine unutrašnjih i spoljašnjih faktora koji utiču na načine na koje razmišljamo i manipulišu njima, od genetike, preko karakternih crta do pristrasnosti prema tehnologiji, marketingu i jeziku.

U poslednjih nekoliko decenija, istraživači su počeli da otkrivaju neobične, zapanjujuće - i ponekad kontroverzne - dokaze da crevna flora ne čini samo da naš mozak radi najbolje što može pomažući nam da izvučemo hranljive materije iz hrane za njega, već da bi mogla direktno da utiče na same naše misli i ponašanje.

Njihova otkrića bi čak mogla potencijalno da učvrsti način na koji razumemo i sprovodimo lečenje čitavog niza problema sa mentalnim zdravljem, od depresije, preko anksioznosti do šizofrenije.

Godina je bila 1822 . i mladi trgovac po imenu Aleksis Sent Martin je dangubio ispred trgovačke stanice na današnjem Ostrvu Mekinak, u današnjem Mičigenu, kad je pored njega slučajno opalila musketa, pogodivši ga u slabine sa udaljenosti od manje od 91 centimetra.

Smrt je delovala izvesno, ali je vojni hirurg po imenu Vilijam Bomont pritekao u pomoć i spasao Sent Martinu život, mada je za to bilo potrebno skoro godinu dana i više hirurških zahvata.

Shvativši da ta rupa predstavlja jedinstveni prozor u čovekova creva, proveo je godine i godine istražujući složenost Sent Martinove probave.

Koliko je tačno voljan volonter Sent Metin bio ostaje predmet rasprave jer ga je Bomont zaposlio kao slugu dok je vršio istraživanja na njemu - ovaj sumnjivi aranžman gotovo se sigurno ne bi smatrao etičkim danas .

Među Bomontovim otkrićima tokom proučavanja Sent Martinovih creva, međutim, nalazi se i način na koji na njih utiču emocije njihovog vlasnika kao što je bes.

„Sve više istraživanja ukazuje na to da crevna flora može da utiče na mozak i ponašanje kod raznih različitih životinja", kaže Ilejn Hsiao, vanredna profesorka integrativne biologije i fiziologije sa Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu (UCLA).

Ali je u poslednjih dvadesetak godina došlo do napretka, naročito u slučaju životinja.

Hsiao je jedna od vodećih istraživačica na ovom polju i njena laboratorija na UCLA je istražila ulogu koju ovi mikroorganizmi mogu da odigraju u svemu, od razvoja mozga fetusa do kognitivnih i neuroloških stanja kao što su epilepsija i depresija.

„Konkretni crevni mikrobi mogu da moduliraju imuni sistem tako da to utiče na mozak, kao i da proizvode molekule koji šalju signale direktno neuronima da bi regulisali njihovu aktivnost", kaže ona.

„Ustanovili smo da mikrobi mogu da regulišu rani razvoj neurona tako da to dovodi do trajnih posledica po moždana kola i ponašanje.

I zaista, istraživanje sugeriše da naši mikrobi mogu da komuniciraju sa našim mozgom putem brojnih kanala, od imuniteta do biohemikalija.

Istraživanje Vilijama Bomonta o probavinim sokovima Aleksisa Sent Martina pružilo je neke od prvih naznaka interakcije između naših creva i mozga

Još jednom, ljudski mozak je nemerljivo složeniji od mozga glodara ili riba, ali oni dele neke sličnosti i to može da nam ukaže na određene pojave.

I bez obzira na to da li zaista povlače naše konce ili ne, u evolutivnom je interesu naših mikroba da njihovo okruženje postane što prijemčivije za opstanak.

Na kraju krajeva, bolje razumevanje ovih procesa može da nas dovede do revolucionarnih novih metoda lečenja širokog dijapazona problema sa mentalnim zdravljem.

Ljudi su takođe nepojmljivo složeni, a kad su u pitanju razmišljanje i mentalno zdravlje, u igri su nebrojeni drugi faktori, od genetike, preko karakternih crta do našeg okruženja.

Ipak, on istražuje kako bi prebiotici (koji podstiču rast bakterija) i probiotici (žive bakterije) mogli jednog dana da se upotrebe kao psihobiotici za širenje populacije „dobrih" bakterija - i leče široki dijapazon stanja mentalnog zdravlja.

Naučnici su istraživali kakav efekat probiotik sa više sojeva može da ima na emocionalnu obradu i kognitivne sposobnosti kod ljudi sa blagom do umerenom depresijom.

Ali to je rani indikator da bi „psihobiotici" jednog dana mogli postati koristan metod lečenja za one koji boluju od depresije - naročito one koji ne žele da potraže medicinsku pomoć ili da uzimaju tradicionalne antidepresive, kaže Barnet.