Amerika, politika i Bajden: Kako napisati najvažniji govor za predsednika najmoćnije države sveta

Pre 17 minuta

„To je najveći govor koji ćete napisati tokom čitave godine, ali je on i najveći izvor nezadovoljstva, najveća gnjavaža i najveći gutač vremena", kaže on.

To znači da je vrlo verovatno da će govor poprimiti mnogo drugačiji ton od prošlogodišnjeg, ali Kinan tvrdi da on svakako mora da se nadoveže na jednu ključnu poruku koju je za sobom ostavio Bajden u govoru u Stanju nacije iz 2022.

„Toliko toga mora da se pomene da svaki autor govora daje sve od sebe da to spoji u neku koherentnu celinu sa zajedničkom temom koja sve to objedinjuje, ali je to jako teško postići kad govorite zaista o svemu - o stanju nacije", kaže on.