Rusija i Ukrajina: Voli Putina, mrzi Francusku: Proruska kampanja u Africi

The networks promotes Russia's Wagner mercenaries

Odbrana Rusije i zahvaljivanje Vagneru

Kontaktirali smo Mišela, a on je pristao da razgovara sa nama o Rusosferi.

Rekao nam je da ju je on stvorio, ali tvrdi da ne dobija finansijsku pomoć od Rusije, dodavši da se ona finansira „privatnim novcem".

„Ja vodim sajber rat, medijski rat… a Prigožin vodi vojne aktivnosti", kaže on.

„Rusosfera je prvi put da su Luk Mišel i operacije vršenja najšireg uticaja koje on vodi imale nekog značajnijeg uspeha", kaže on.

„Čak i ako su ove grupe u početku imale pomoć botova, one su sada autentična organska operacija vršenja uticaja, sa velikim brojem pravih pratilaca iz čitave Afrike."

Poštovalac Muamera Gadafija i Vladimira Putina

Rođen 1958, bio je politički aktivan od mladih dana, prvo u neofašističkim grupama njegove rodne Belgije, a kasnije i kao sledbenik Žana Tirijara, bivšeg nacističkog saradnika koji je zamislio „evro-sovjetsku imperiju od Vladivostoka do Dablina" ujedinjenu protiv Amerike.

„Ja sam staljinista", rekao je on za BBC.

Od društvenih mreža do ulice

„Uspeh ljudi kao što su Lik Mišel omogućen je njegovim otporom prema Francuskoj. On crpi snagu iz opipljivog nezadovoljstva na terenu", kaže Kevin Limonijer sa Univerziteta Pariz-8, vanredni profesor koji proučava informacione operacije Moskve u Africi.

To se direktno poklapa sa ciljevima Lika Mišela.

„Mislim da Rusija mora da zameni Francuze u čitavoj Africi", rekao je on za BBC.

U Parizu, prema rečima Limonijera, „diplomate i vojska čitaju to, vide to i govore: 'Oh, moj bože'."