Sport i boks: Priča o pravom „Rokiju“ koji je patosirao Muhameda Alija

Pre 37 minuta

„Bio sam sklon obilnom krvarenju. U karijeri sam imao 328 šavova. Nos mi je bio slomljen devet puta za 16 godina. I, kako da vam, kažem, nikad me to nije preterano potreslo, znate", kaže Vepner za BBC Sport sležući ramenima.

„Rekao sam mu: 'Nema šanse, daj mi još ovu rundu. Dozvoli mi da završim ovaj meč, dobro sam.' Toni mi je na to kazao: 'U redu, Čak, koliko prstiju držim?'

Ne samo da je zamalo uspeo da izdrži do samog kraja u klinču sa aktuelnim svetskim šampionom i jednim od najvećih boksera koji su ušnirali rukavice, već je Vepner postao tek četvrta osoba u istoriji koja je uspela da na pod obori Alija - koji je uzgred pregazio Džordža Formena samo 10 meseci pre toga.

Za Vepnera, čoveka čija su krv i srčanost inspirisali lik Rokija Balboe, bio je to samo početak novog poglavlja.

„I manje ili više morali ste da odete tamo i prebijete najsurovijeg od njih da biste preživeli, što sam ja i uradio. Tukao bih se skoro svake nedelje", kaže on.

Vepner se sa 15 godina ilegalno prijavio pošto je pogledao film Bojni poklič i ubedio majku da potpiše njegove „lažne papire", ali kad se prijavio na amatersko takmičenje za Zlatnu rukavicu Njujorka kao osamnaestogodišnjak od sto kila, ustanovio je da mu se to dopada.

„Prošao sam kroz te momke kao kroz puter; nikad nisu videli ništa slično mom stilu", kaže on.

U Medison Skver Gardenu, Vepner je polomio nos lokalnom talentu Bobu Pištolju i pretukao Džejmsa Salivana, policijskog šampiona sa Steten Ajlenda, na putu do osvajanja titule za 1964.

„Mislio sam da će to biti moja prečica", kaže Vepner.

„Baš su boleli", dodaje on.

„Ali bio sam spreman za njih. Pred skoro svaki meč, znao sam da ću imati posekotine. Osam ili 10 šavova? To je samo ogrebotina!"

To što je bio spreman da pogine u ringu, priznaje Vepner, bio je još jedan ključni sastojak njegovog arsenala.

„Isuse, apsolutno! Ušao bih u ring spreman da umrem", kaže on.

„Noć pred meč, vlasnik Koloseuma pozvao je Alija i mene u svoj privatni separe na večeru. Veliki sto, a ja sedim odmah do Alija.

„Tu me secite, oborio sam ga", kaže on.

„Pošteno sam ga potkačio i možete čuti na ponovljenom snimku, plasirao sam taj udarac sve do ramena. Bio je u raskoraku, ja sam ga oborio i on je to znao."