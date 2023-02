Rusija i Ukrajina: Oficir ruske vojske priznaje - „naše trupe su mučile Ukrajince“

3 februar 2023

On i njegovi ljudi poslati su da učestvuju na „vojnim vežbama", kaže on.

„Odlučio sam da dam otkaz. Otišao sam do komandanta i objasnio mu vlastiti stav. On me je odveo do starijeg oficira koji me je nazvao izdajnikom i kukavicom.