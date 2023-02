Velika Britanija i seksualno nasilje: Višestruko osuđivani pedofil i bivša glam rok zveda Geri Gliter pušten iz zatvora

Pre 1 sata

On se ušunjao u njen krevet i pokušao da je siluje 1975. godine.

„Svima ste im naneli stvarnu i trajnu štetu i to ste učinili ni zbog čega drugog nego zarad seksualnog zadovoljenja potpuno neprikladne vrste", rekao je sudija Mekrit.

Pod imenom Geri Gliter, Gad je bio jedna od najvećih britanskih glam rok zvezda 1970-ih, sa tri hita na prvom mestu lista u Velikoj Britaniji, a jedan od njih jeLeader of the Gang (I am!).