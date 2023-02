Evrovizija 2023: Džon Lajdon nije uspeo da se plasira kao irski predstavnik na muzičkom takmičenju

Pre 22 minuta

Tokom proba, Lajdon je izjavio za BBC da je bio nervozan zbog mogućnosti da bude izabran za irskog predstavnika, jer bi to značilo da dugo bude odvojen od Nore, o kojoj brine porodica kod kuće u Los Anđelesu.

Prošle godine je pronađen prvi lek koji može da uspori napredovanje bolesti i to je bio „veoma značajan" korak, iako bi od toga više koristi mogli da imaju oni kojima se tek postave dijagnoze u budućnosti, nego ljudi koji su već oboleli.

Iz britanskog udruženja Demencija kažu da je to što je (Lajdon) želeo da „podeli sopstveno iskustvo na takmičenju kroz pesmu Havaji moglo da skrene pažnju na demenciju".

