Gremi 2023. i muzika: Bijonse ušla u istoriju, Hari Stajls osvojio nagradu za album godine

Pre 58 minuta

Hari Stajls je energično izveo njegov hit singl „As It Was"

Trijumf britanskih izvođača

Posvete i uspomene

Nagradu je osvojila i Adel za najbolje pop vokalno izvođenje za pesmu Easy On Me .

Kantautorka Boni Rejt je iznenadila mnoge osvajanjem nagrade u kategoriji „pesma godine" njenom baladom Just Like That , ostavivši iza sebe favorizovane Tejlor Svift i Bijonse.

Reper Kuavo ( Quavo ) iz sastava Migos, izveo je Without You , pesmu koju je napisao posle tragične smrti njegovog nećaka i kolege iz benda Tejkofa ( Takeoff ) prošlog novembra.

Set je pesmom Flash To The Beat započeo Grendmaster Fleš ( Grandmaster Flash ), jedan od pionira za gramofonima.

Legendarni rep sastav Run-DMC je izveo numeru Rock The Bells , Pablik Enemi ( Public Enemy ) odrepovao stihove Yo, Bum Rush The Show , a Misi Eliot ( Missy Elliot) njenu pesmu Lose Control .

Basta Rajms (Busta Rhymes) je prepoznatljivim brzim repovanjem izveo njegov deo iz pesme Look At Me Now gde je gostovao Krisu Braunu.