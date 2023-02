Foto aparati i mladi: Stare digitalne kamere opet u modi - zahvaljujući internetu

Pre 16 minuta

„Mnogim ljudima oni donose osećaj prijatnosti, utehe. Podsećaju ih na detinjstvo, na jednostavnija vremena", rekao je on.

„Ljudi me pitaju, 'gde sređuješ ove fotografije, jesu li editovane?'. A ja uvek kažem da se ove nikada ne sređuju i da želim da pokažem tačno kako su ispale na svakoj kameri", dodao je.

Iz kompanije Ibej UK rekli su za BBC da je u poslednja tri meseca 2022. došlo do porasta broja ljudi koji na tom sajtu traže ove uređaje.

To je obuhvatalo i porast broja onlajn pretraga za „stari digitalni fotoaparat" od 13 odsto, a za „restaurirani fotoaparat" od 52 odsto.

Za mlađe ljude, koji se praktično ne sećaju ovih kamera na njihovom svom vrhuncu tokom 2000-ih, to otvara neku vrstu „nostalgičnog sveta", rekla je ona.

Pol Grinvud, šef istraživanja u kreativnoj agenciji „We Are Social", rekao je da je to „prirodni ciklus" u kome ljudi, kada uđu u njihove dvadesete „postaju nostalgični za kulturnim uzorima njihove mladosti".