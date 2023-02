Film: „Noći bugija“ ili kako je izgledao zagrljaj Holivuda i pornografije

Pre 27 minuta

Opsežni narativ filma Noći bugija obuhvata evoluciju filmova za odrasle, od perioda „porno šika" s kraja sedamdesetih godina 20. veka do buma VHS tehnologije sredinom osamdesetih.

Nova društvena prihvaćenost je donela brojniju publiku i veći profit, što je dovelo do toga da su reditelji ovih filmova počeli da prave umetnički ambiciozne projekte koji su dalje nastavili da brišu granicu između popularnih filmova i pornografije.

„Želim da me pamte po ovom filmu", ozbiljno odgovara Džek.

Pohotno uzbuđenje

„Štampa me je urnisala na vrhuncu pokreta za oslobođenje žena", rekao je De Palma u intervjuu iz 2018. „Smatrao sam to potpuno neopravdanim. To je napeti triler, a ja samo tražim nove načine da nekog ubijem na filmu."