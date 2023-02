Religija: „Pobegao sam iz opasne sekte u džungli – a zatim sam spasao sina“, priča bivšeg člana jevrejskog kulta Lev Tahor

Umesto toga, „bio je to potpuni šok", kaže on.

„Helbrans je, međutim, jeo sve što je hteo - jaja, ribu, meso. Govorio je da je to za njegovo zdravlje i nije vam bilo dozvoljeno da to dovodite u pitanje."

„Bila je to internet prodavnica i sećam se kako je kompjuter izgledao iz vremena dok sam bio dete kod kuće. Nisam znao da ga koristim, pa sam zamolio vlasnika prodavnice da mi pomogne", priča on.

„Kad je čula moj glas bila je presrećna i rekla mi je da će doći da me izvuče i, nekoliko dana kasnije, ja sam pobegao", kaže on sa osmehom na licu.

„Jedne noći sam se provukao kroz kapiju i trčao 15 minuta kroz džunglu sve dok nisam stigao do autoputa. Zaustavio sam autobus i on me je odvezao do Gvatemala Sitija, oko dva sata vožnje odatle. Plašio sam se da će članovi doći da me traže."