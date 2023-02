Šah i tehnologija: Kako su mašine počele da vladaju šahovskom svetom i nanele „poraz čovečanstvu"

Autor fotografije, STAN HONDA/AFP via Getty Images

Tog 17. maja 1997. prvi put mašina je pobedila jednog od najboljih šahista sveta - učinio je to kompjuter Dip blu ( Deep blue ) američke tehnološke kompanije IBM, iako je Kasparov samo godinu dana ranije trijumfovao u prvom susretu.

„Nije ovo bila ubedljiva pobeda kompjutera nad Kasparovim, čak je ukupno u oba meča Kasparov i bio bolji, već je to više bila neka naznaka da se stvari menjaju u šahu i da će u budućnosti računari dominirati - što se i dogodilo", priča velemajstorka i bivša ministarka u Vladi Srbije za BBC na srpskom.

„Revanš" u Njujorku koji je zauvek promenio šah

„Dip blu nije bio samo pametan, bila je to brutalna sila i pokazalo se da je šah premali za najmoćnije mašine", priznao je šahista.

„Mislimo da je ovo najbolja šahovska partija računara u istoriji - zapravo svi to misle", reći će nekoliko godina kasnije Feng-hsiung Hsu, jedan od stručnjaka koji je radio na projektu, u dokumentarnom filmu „Kraj igre: Kasparov i mašina".

Kasparov je bio zatečen, jer je računar odigrao poteze koje on nije očekivao da će videti od mašine.

„Podseća me na čuveni Maradonin gol iz 1986, kažu da je to bila Božja ruka".

Autor fotografije, STAN HONDA/AFP via Getty Images

„Bio sam uveren u trijumf i siguran da će kompjuter praviti određene greške i to se ispostavilo kao tačno u prvoj partiji.

„Svetski šampion je izgubio i za to postoji dobar i dubok razlog.

„Kada velika korporacija sa neograničenim resursima želi da pobedi Garija Kasparova, ona ima mnogo načina da se dođe do rezultata", rekao je on posle meča.

„Kada smo odlazili do naših mesta, prošli smo pored Kasparovljeve majke, koja nam je sarkastično aplaudirala ispred lica, umalo me je udarila u nos govoreći: 'Dobili ste šta ste hteli, da li se ponosite?'", ispričao je on u dokumentarnom filmu.