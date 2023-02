Zemljotres u Turskoj i Siriji: Koliko dugo možete da preživite ispod ruševina

Pre 1 sata

Vreme ubrzano ističe za sve one za koje se strahuje da su ostali zatočeni ispod ruševina u Turskoj i Siriji nakon što je u ponedeljak zemljotres jačine 7,8 stepeni Rihterove skale pogodio obe zemlje.

To zavisi od različitih faktora, rekli su stručnjaci za BBC.

Na to koliko dugo može da preživi utiče položaj preživelog u trenutku kad se srušila zgrada, njegov pristup vazduhu i vodi, klima, vremenski uslovi i fizička kondicije zatočene osobe.

Svest i pripremljenost

Iako nije lako predvideti kada će doći do zemljotresa ili iznenadnog rušenja zgrade, položaj koji zauzmete u vanrednoj situaciji ključan je za vaše preživljavanje, kažu stručnjaci.

„Ako ste u mogućnosti da primenite položaj zvani 'Padni, pokrij se i drži se', to stvara džep za preživljavanje, džep vazduha", kaže Murat Harun Ongoren, koordinator pri AKUT-u (Tursko udruženje za potragu i spasavanje), najvećoj turskoj organizaciji građanskog društva za pomoć i spasavanje

„Edukacija, obuka i svest o vanrednim merama (pre nego što se desi katastrofa kao što je zemljotres) veoma su važni, ali se često ignorišu", dodaje on.

„I to će odrediti vaš očekivani životni vek ispod ruševina."

Pristup vazduhu i vodi

Ali, to zavisi od težine vaših povreda - gubitak krvi smanjuje vaše šanse za ostajanje u životu duže od 24 sata.

„Svaka odrasla osoba gubi do 1,2 litra vode svaki dan", kaže ovaj stručnjak.

Težina povreda

„Ljudi sa povredama kičme, glave ili grudi možda neće preživeti ukoliko ne budu preneti do ustanove za lečenje akutnih povreda", kaže ona.

„Čak i oni koji su spaseni iz ruševina mogli bi da umru zbog takozvanog 'kraš sindroma'. To se dešava često u katastrofama kao što su zemljotresi, pojedincima koji su bili zatočeni ispod srušene ili pokretne građevine."

Klima i vremenski uslovi

„Telo prosečne odrasle osobe ne gubi sposobnost zadržavanja toplote do 21 stepen Celzijusa. Ali kad je hladnije od toga, to je već druga priča", kaže on.