Rusija, Ukrajina i muzika Ukrajina kritikovala govor Rodžera Votersa, osnivača Pink Flojda, u Ujedinjenim nacijama

Mark Sevidž

BBC dopisnik iz oblasti muzike

Pre 27 minuta

Autor fotografije, EPA Potpis ispod fotografije, Voters se obratio putem video poziva

Rodžer Voters, jedan od osnivača britanske rok grupe Pink Flojd, iskoristio je govor u Ujedinjenim nacijama (UN) da ponovi vlastitu kontroverznu tvrdnju da je ruska invazija na Ukrajinu „isprovocirana".

Muzičar se obratio Savetu bezbednosti UN na poziv Rusije.

Voters je pozvao na prekid vatre i osudio rusku „ilegalnu" invaziju, ali i „provokatore" na Zapadu za koje je tvrdio da snose odgovornost.

Stalni predstavnik Ukrajine pri UN Sergej Kislica nazvao je Votersov govor „još jednom ciglom u zidu" (aluzija na čuvenu pesmu Pink Flojda - Another brick in the wall) ruskih dezinformacija.

Rusija je zatražila od Votersa da se obrati petnaestočlanom Savetu bezbednosti posle intervjua za jedan nemački list, u kojem je pohvalio liderstvo Vladimira Putina.

Međutim, 79-godišnji pevač, koji se pojavio sa psom, iznenadio ih je promenom stava o ratu.

„Invazija Ruske Federacije na Ukrajinu bila je protivzakonita. Ja to najoštrije osuđujem", rekao je on putem video-linka.

„Takođe, ruska invazija na Ukrajinu je bila i isprovocirana, tako da najoštrije osuđujem i provokatore."

Umesto da zastupa stav Rusije, muzičar je rekao da govori u ime „četiri milijarde braće i sestara" - većine svetske populacije.

Nastavio je: „I šta milioni bez glasa imaju da kažu? Kažu hvala što ste nas danas čuli. Mnogo je nas koji ne učestvujemo u profitu ratne industrije.

„Mi naše sinove i kćeri ne želimo da odgajamo kako bi bili vaše topovsko meso.

„Smatramo da je jedini razuman pravac delovanja danas da se pozove na hitan prekid vatre u Ukrajini. Ne treba potrošiti više ni jedan ukrajinski ili ruski život, niti jedan, svi su oni dragoceni u našim očima", dodao je.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Muzičar se javio iz njegovog doma u Švajcarskoj, a pridružio mu se i njegov pas

Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja nije komentarisao muzičarevo pozivanje na nezakonitost invazije.

Diplomata je pohvalio njegovu „veoma preciznu analizu događaja" i ponovio vlastito uverenje da Zapad vodi rat protiv njegove zemlje.

Ostali članovi Savete bezbednosti UN su bili manje oduševljeni govorom.

Zamenik stalnog američkog predstavnika pri UN, Ričard Mils, rekao je: „Svakako priznajem da on ima impresivna dostignuća kao izvođač.

Njegove kvalifikacije da nam se obrati kao stručnjak za brigu o kontroli naoružanja ili evropskim bezbednosnim pitanjima su mi manje očigledne."

'Ironično je, ako ne i licemerno'

Kislica je pomenuo tekstove pesama Pink Flojda u odgovoru, napomenuvši da je bend nekada bio zabranjen u Sovjetskom Savezu zbog protesta protiv invazije na Avganistan 1979.

„Ironično je, ako ne i licemerno, da gospodin Voters sada pokušava da opravda drugu invaziju", rekao je Kislica.

„Kako je tužno što njegovi fanovi gledaju kako prihvata ulogu samo još jedne cigle u zidu - zidu ruskih dezinformacija i propagande."

Ruski predsednik Vladimir Putin je više puta za invaziju okrivio širenje NATO-a i nastojanje Ukrajine da mu se pridruži.

Međutim, istočnoevropske zemlje su nastojale da se pridruže odbrambenom savezu kao zaštitna mera protiv Rusije, dok su Švedska i Finska podnele zahtev za pridruživanje tek posle invazije u februaru 2022.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, „The Dark Side of the Moon" je jedan od najprodavanijih albuma svih vremena

Predstavnik Albanije Ferit Hodža primetio je kako su Votersove nekadašnje kolege iz benda prošle godine objavili pesmu podrške Ukrajini.

Ta stvar je produbila ionako već ozbiljan raskol između Votersa i gitariste Pink Flojda Dejvida Gilmora.

U intervjuu za Berliner Cajtunt, Voters je rekao:

„Smatram da je to zaista, zaista tužno. To ohrabruje nastavak rata.

„Pink Flojd je ime sa kojim sam se nekada povezivao... To što sada povezujem to ime sa nečim poput ovog rata me rastužuje."

'The Dark Side Of The Moon' ponovo

Kao odgovor na tu izjavu, i Votersove stavove o Izraelu poslednjih godina, Gilmorova supruga Poli Samson je ove nedelje pisala na Tviteru da je on „Putinov apologeta" kao i „antisemita do srži".

Gilmor je podržao izjavu Samson, dodajući: „Svaka reč je dokazano istinita".

Voters je komentare Poli Samson nazvao „zapaljivim i krajnje netačnim" i rekao da ih pobija „u potpunosti".

Odnosi su dodatno pogoršani pošto je Voters rekao za britanski list Telegraf da je ponovo snimio kultni album Pink Flojda iz 1973. The Dark Side Of The Moon, kako bi ga povratio od starog benda.

„Ja sam napisao The Dark Side Of The Moon", rekao je.

„Hajde da se rešimo tih 'mi' koještarija. Naravno da smo bili bend - bilo nas je četvoro, svi smo dali doprinos, ali to je moj projekat i ja sam ga napisao."

Kod zvaničnih zasluga na albumu piše da je Voters napisao sve tekstove i muzici doprineo na pet od deset pesama.

U intervjuu za Telegraf, muzičar je osuo paljbu po kolegama iz benda, pa i po pokojnom klavijaturisti Riku Rajtu, tvrdeći da oni „ne nisu mogli da pišu" tekstove.

„Nik (Mejson, bubnjar) se nikada nije pretvarao, ali Gilmor i Rik? Oni ne mogu da pišu pesme, nemaju šta da kažu.

„Oni nisu umetnici. Nemaju ideje i nikada nisu imali, i to ih izluđuje."

