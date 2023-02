Majkrosoft Bing i Gugl Bard: Hoće li veštačka inteligencija promeniti kako pretražujemo internet

10 februar 2023

Da bismo otkrili kako oni rade i kakvu bi to promenu moglo da unese u naše živote, pitali smo najprikladniji mogući izvor koji nam je pao na pamet - četbota.

„Veštačka inteligencija već menja način na koji vršimo pretrage, a to će nastaviti da radi i u budućnosti", kaže za BBC ČetGPT.

„Prema mojim podacima za obučavanje (2021), Gugl je najpopularniji pretraživač", kaže on za sopstvenog rivala.

Viralni hit

„Jedan od razloga zašto je on postao viralan je zato što je ovo prvi put da neko putem pretraživača može da testira veštačku inteligenciju. Možete da razgovarate sa njim i on će razgovarati sa vama", kaže o ČetGPT-u Majkl Vuldridž, profesor kompjuterske nauke sa Univerziteta u Oksfordu.

On je opčinio korisnike iz čitavog sveta sposobnošću da vodi prirodne razgovore odgovaranjem na tekstualne upite i pišući govore, kodove, pesme i eseje.

Šta je veštačka inteligencija i šta je četbot?

„Razgovor između četbota i ljudskog korisnika obično je zasnovan na tehnikama obrade prirodnog jezika", kaže on.

Četboti to mogu da ostvare zbog veštačke inteligencije i mašinskog učenja.

On „uči" na greškama i menja sopstveni pristup zadatku za sledeći put.

Šef kompanije Satja Nadel rekao je da će to promeniti prirodu internet pretraga i interakciju sa mnogim drugim softverima.

Ko uči veštačku inteligenciju etici i vrednostima?

„Videla sam da je neko tražio od ČetGPT-a da napiše pohvalnu pesmu o Donaldu Trampu i on je to odbio. Ali kad je od njega zatraženo da napiše pohvalnu pesmu o Džozefu Bajdenu, on je napisao pesmu", kaže Singler.