Rusija i žene: „Avion pun trudnica" - Ruskinje masovno dolaze u Argentinu da se porode

Pre 45 minuta

Broj dolazaka je u poslednje vreme povećan, a lokalni mediji pretpostavljaju da je to posledica rata u Ukrajini.

„Otkriveno je da one nisu došle z turističkih razloga. I same su to priznale".