Istorija i pismenost: Kako je jedan nemački grad promenio način na koji čitamo

Pre 25 minuta

Autor fotografije, Lebrecht Music and Arts Photo Library/Alamy

Iako ove stvari isprva mogu da deluju nepovezane, one se u ovom slučaju preklapaju, spajaju i utiču jedna na drugu.

To je bio neverovatno spor i mukotrpan proces, koji nije mogao da ide u korak sa tadašnjom sve većom potražnjom za knjigama.

U knjizi, „Revolucije u komunikaciji: Medijska istorija od Gutenberga do digitalnog doba", doktor Bil Kovarik, profesor komunikacije sa Univerziteta u Redfrodu u američkoj saveznoj državi Virdžiniji, opisuje ovaj kapacitet kao „monašku snagu", gde je „jedan monah" predstavljao celodnevni posao - od oko jedne strane - za prepisivača rukopisa.

Konačno, na obrazac je bio postavljen papir i on je bio pritisnut teškom pločom, slično kako radi vinska presa.

To nije slučajnost: smatra se da je Gutenbergova presa zapravo modifikacija vinske prese.

To je prva stranica jevanđelja po Svetom Jovanu, u Bibliji, koje počinje sa: „U početku beše Reč…"

Od njegovog prvobitnog tiraža od oko 150 do 180 Biblija, danas je na svetu sačuvano svega 48.

Sa ubrzanim širenjem štamparske tehnologije - do 1470-tih, svaki evropski grad je imao štampariju, a do 1500-tih, procenjuje se da je odštampano i prodato četiri miliona knjiga - došlo je i širenje novih i često kontradiktornih ideja, kao što su 95 teza Martina Lutera, u kojima je on kritikovao Crkvinu prodaju indulgencija.