Zemljotres u Turskoj: Preživela zakopana ispod ruševina sa novorođenim sinom

Pre 14 minuta

Bila je to „lepa zgrada", kaže ona, i osećala se bezbedno u njoj.

„Kad je započeo zemljotres, želela sam da odem do svog muža koji se nalazio u susednoj sobi, a on je želeo to isto", kaže ona.