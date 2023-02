Deca, seksualno nasilje i društvene mreže: „Tužim veb stranicu koja me je spojila sa zlostavljačem"

Pre 34 minuta

„Imala sam samo 11 godina, ali on je želeo da izgledam što mlađe", kaže ona.

Alis je danas samouverena 21-godišnja devojka u ljubavnoj vezi, ali kaže da će ožiljci zlostavljanja koje je pretrpela ostati do kraja života.

„Svi u školi su znali za to. Ali očigledno, niko nije znao koje su opasnosti", dodaje.

Za neke tinejdžere je to obred inicijacije u kome se spajaju sa strancem u video ćaskanju uživo gde se svašta može dogoditi.

U to vreme se borila sa ranim tinejdžerskim anksioznostima i Fordajs je učinio da se oseća bolje.

Tokom tog prvog video ćaskanja on ju je ubedio da podeli detalje o ličnim porukama.

To se nastavilo tri godine, sve dok se konačno nije činilo da je Fordajs izgubio interesovanje i komunikacija je prestala.

„Bio je iznenađen", kaže ona i dodaje da je „njegova žena mislila da je sigurno došlo do greške".

A.M protiv Omegla

Poznata kao tužba za odgovornost za proizvod, možda je to prvi put da se tehnološka platforma sudi zbog načina na koji je izgrađena.

U protekloj godini pokrenuto je na desetine drugih slučajeva odgovornosti za proizvode protiv platformi kao što su Instagram i Snepčet, ali će Alisin slučaj - A.M protiv Omegla - verovatno prednjačiti.

„Ali pre nekoliko godina, počeli smo da razmišljamo: 'Sačekaj, hajde da počnemo da ih tretiramo kao samo osnovne proizvode, kao da postoji nedostatak u dizajnu koji dovodi do štete'."

„Ako slučaj A.M protiv Omegla dođe do suđenja i bude uspešan, mislim da bi to moglo da otvori put mnogim drugim žrtvama da istupe sa drugim sličnim slučajevima", kaže doktorka Liza Lovdal Gormsen.