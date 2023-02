Nemačka, Velika Britanija i ljubav: Par se ponovo sreo i zaljubio posle 31 godine razdvojenosti

Autor fotografije, Family handout Potpis ispod fotografije, Kejt i Ginter su se venčali 2021. godine

Britanka i Nemac obnovili su ljubav nakon što se nisu videli 31 godinu i sada uređuju zajednički dom.

Kejt Pim iz Gisboroa u Engleskoj i Ginter Baer iz Nemačke upoznali su se 1989. na odmoru u Devonu, mestu na jugu Engleske.

Ona je tada imala 17, a on 23 godine.

Kasnije su se četiri godine jedno drugom slali pisma, ali su izgubili kontakt i vodili su potpuno odvojene živote, a oboje su u međuvremenu bili u braku i razveli su se.

Ali, iznenadno pronalaženje tih pisama dovelo je od obnavljanja veze, a kasnije i braka.

Kejt je 1989. posetila jugozapad Engleske sa majkom i najboljom drugaricom.

„Sećam se da sam sa majkom otišla na ručak u tom prelepom selu. Ušli smo u bar i videla sam tog neodoljivog momka", prepričava ona prvi susret sa Ginterom.

Baer, danas 57-godišnjak, tada je putovao u Englesku kako bi usavršio znanje jezika.

Kejt je podsećao na Magnea Furuholmena, klavijaturistu norveškog benda A-ha, koji je bio popularan tokom 1980-ih, započela je razgovor sa njim i dogovorili su se da se sastanu narednog dana.

„Pričali smo i dobro nam je krenulo, ali smo imali samo dan i po pre povratka kući", priseća se Kejt.

Autor fotografije, Family handout Potpis ispod fotografije, Kejt i Ginter upoznali su se u Devonu 1989.

Razmenili su adrese i održavali su vezu dve godine zahvaljujući mnoštvu pisama, „skupim" telefonskim razgovorima i povremenim posetama.

Ali, ona je 1991. odlučila da raskine ovu vezu na daljinu pošto je smatrala da ju je bilo jako teško održati.

„Bilo je mnogo teško, srceparajuće, jer smo se voleli, ali ja sam nažalost bila ta koja je prelomila.

„Jednostavno sam rekla da ne vidim na koji bi način to moglo da funkcioniše", opisuje Britanka.

Nastavili su da se dopisuju do 1993, kada su prekinuli kontakt.

Ginter je dobio troje dece, a Kejt je osnovala kompaniju za kozmetiku.

Oboje su se venčavali sa drugim ljudima, ali su se kasnije razveli.

Autor fotografije, Family handout Potpis ispod fotografije, Par se seli u Bavarsku, gde će zajedno živeti

Onda je u novembru 2020, kada su drugi put bile na snazi stroge mere protiv širenja korona virusa u Velikoj Britaniji, jedna slučajnost promenila sve.

Kejt je tražila božićne ukrase i naišla je na gomilu pisama njene bivše ljubavi.

Svako joj je prošlo kroz ruke.

„Bila je to prva kutija koju na pronašla. Uzela sam pisma, otišla u spavaću sobu, poređala ih hronološki i pročitala svako od početka do kraja.

„Bio je to vikend pun emocija koji mi je vratio uspomene", kaže ona.

Kejt je tokom narednih nekoliko dana svakodnevno razmišljala o Ginteru.

Iako to nije znala, i on je proveo prethodnih osam godina misleći na nju.

Odlučila je da pronađe njegovu adresu i da mu piše, ali „pronalaženje Gintera je potrajalo" pošto „ne koristi društvene mreže", priznala je Kejt.

„Bio sam zapanjen kada sam dobio njeno pismo. Istog momenta sam morao da uzmem telefon i pozovem je, bio sam stvarno iznenađen i oduševljen", kaže Ginter.

'Kada je to to, onda je to to'

Ovaj par se konačno ponovo susreo u januaru 2021. pošto su pre pričali telefonom svakog dana od prvog razgovora, koji se, kako pamti Kejt, dogodio 22. novembra u 12:36.

„Jednostavno sam ga volela, bilo je tako čudno i tako prirodno i želela sam da mu kažem da ga volim", dodaje ona.

Venčali su se u Bavarskoj u decembru 2021.

Ona se ove nedelje priprema da zauvek napusti dom i konačno započne život sa Ginterom u Nemačkoj.

„Nikada neću moći da budem dovoljno zahvalan za to što je učinila, što mi je napisala pismo", ističe on.

Kejt kaže da „deo nje razmišlja kako su čekali 31 godinu na to, ali da je takođe bilo dosta avantura u tom periodu, da su oboje imali život, Ginter je dobio troje dece, a ona je pokrenula sjajan posao".

„Bilo je teško, ali kada je to to, onda je to to, a ja znam da jeste", dodaje Kejt.

