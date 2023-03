Australija i nadgledanje: Zemlja u kojoj se „otisak lica“ uveliko prati

Ako se neko u Zapadnoj Australiji razboli od kovida-19, on ili ona mora da ostane u kućnom karantinu narednih sedam dana - baš kao i bliski kontakti.

Amazon, Majkrosoft, IBM i Gugl su objavili da neće prodavati njihove algoritme za prepoznavanje lica agencijama za sprovođenje zakona dok se ne pojavi zakon koji bi to regulisao na federalnom nivou.

Aktivisti koji se bore za ostvarivanje ljudskih prava kažu da postoji potencijalna opasnost da će lični podaci koji su dobijeni na ovaj način biti iskorišćeni i u sekundarne svrhe, kao i da je to klizav teren koji može da dovede do uspostavljanja opšteg nadzora.

Da li želimo da živimo u svetu u kojem se sve proverava i u kojem ne postoje privatni prostori? To stvara čitav novi nivo stresa koji ne vodi ka zdravom društvu".

Autor fotografije, Fight for the Future

Raznolik globalni odgovor

Kopanje po društvenim mrežama u potrazi za otiscima lica

On kaže da tehnologija za prepoznavanje lica ima ogroman potencijal u prevenciji zločina, jer je u stanju da osigura da samo ovlašćene osobe mogu da uđu u zgrade kakve su i škole.

,,Već smo imali priliku da vidimo kako se naša tehnologija sa velikim uspehom koristi u zaustavljanju krijumčarenja oružja i mi se nadamo da ona u budućnosti može da pomogne i u prevenciji oružanih zločina", kaže on.

„CCTV sistem je najčešće kritikovan jer pruža dokaz nakon počinjenog dela, dok tehnologija za prepoznavanje lica u realnom vremenu daje informaciju koja bi mogla da spreči zločin", kaže on.

Sve sofisticiraniji i moćniji

„On skladišti algoritamski izvor vašeg matematički definisanog lica. To izgleda kao jedan dugačak kod slova i brojeva".

Danas je tehnologija toliko sofisticirana da može da identifikuje lice određene osobe čak i ako na licu nosi masku ili naočare za sunce, a povrh svega to može da učini i sa udaljenosti veće od jednog kilometra.

Mogućnost greške za pojedince uslikane „na divlje", može ići i do 9,3%.

„Ovo je neverovatno korisna tehnologija. Ali da nas je neko pre 20 godina, kada se internet tek zahuktavao, pitao da li želimo da živimo u društvu u kojem se naše interakcije i aktivnosti prate i sakupljaju, većina nas bi verovatno rekla da to zvuči jezivo", kaže O'Hara.

„Očigledno, to je dovelo do problema sa obojenim ljudima ili sa ljudima različitog etničkog porekla koji se ne poklapaju sa utvrđenim modelima. Ali na kraju dana, sve se svodi samo na matematiku. I to je problem".