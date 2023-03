Rusija i Ukrajina: Sve više viralnih teorija zavere koje tvrde da invazija ne postoji

Pre 1 sata

Prva godišnjica totalne ruske invazije na Ukrajinu dovela je do porasta netačnih tvrdnji o ratu na društvenim mrežama, a neke od tih objava stekle su milione pregleda.

Rat nije lažan

Jedan komentator se u viralnoj objavi požalio na „nedostatak ratnih snimaka", rekavši da to „miriše na podvalu".

Oštećenje kijevske stambene zgrade nije lažirano

Slika je tako dovela do tvrdnji da zgrada ili nikada nije ni bila pogođena ili da je čitav rat nameštaljka, zato što bi, kako se tvrdi, bilo nemoguće obnoviti zgradu dok je rat u toku.

To je dovelo do tvrdnji da je to „dokaz" kako su angažovani glumci da glume mrtva tela da bi se podržala zapadna verzija o ratu u Ukrajini.