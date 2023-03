Društvene mreže i govor mržnje: Tviter ne može više da vas zaštiti od vređanja

Ekskluzivni akademski podaci plus svedočanstva korisnika ove društvene mreže potkrepljuju navode, sugerišući da mržnja cveta pod Maskovim rukovodstvom.

Sve društvene mreže su se našle pod pritiskom da čine nešto u borbi protiv onlajn mržnje i štetnog sadržaja - ali one tvrde da su aktivno preduzimale mere povodom ovog problema.

Ima li bolje osobe od koje bih mogla da ih dobijem nego od inženjera - i to odgovornog za kompjuterski kod na osnovu kog funkcioniše ova platforma.

Zbog toga što on još uvek radi tamo, zamolio nas je da ne otkrivamo njegov identitet i zato ćemo ga zvati „Sem".

„Nekome ko je iznutra, to liči na zgradu u kojoj su svi segmenti u plamenu", otkrio je on.

On tvrdi da je do haosa došlo zbog ogromnog smanjenja osoblja.

Sada ljudi iz drugih timova moraju da preusmeravaju pažnju na druge stvari, kaže on.

On kaže da nekadašnje funkcije još postoje, ali oni koji su ih osmislili i održavali su otišli - on misli da se sada njima više niko ne bavi.

„Toliko toga ne radi i niko se više time ne bavi da primećujemo krajnje nedosledno ponašanje", kaže mi on.

Dodaje i da je Mask dovodio inženjere iz njegove druge kompanije - proizvođača električnih vozila Tesla - i tražio od njih da za svega nekoliko dana procene kodove inženjera pre nego što on odluči koga da otpusti.

On veruje da je ovaj stepen nepoverenja očigledan i po stepenu bezbednosti kojim se Mask okružuje.

„Gde god da ide u poslovnoj zgradi, prati ga najmanje dvojica telohranitelja - krupni, visoki, telohranitelji iz holivudskih filmova. Čak i kad ide u toalet", priča mi on.

On kaže da je kompletno osoblje za čišćenje i ketering otpušteno - da je Mask čak pokušao da proda kancelarijsko bilje zaposlenima.

Interno Tviterovo istraživanje, u koje je BBC imao uvid, izgleda da to potkrepljuje.

To je prvi put da ona javno govori o iskustvu otkako je otišla posle Maskovog preuzimanja kontrole nad kompanijom.

„Ukupno 60 odsto korisnika izbrisalo je ili promenilo sopstveni odgovor kad je dobilo priliku za to putem gurkanja", kaže ona.

U to vreme je dobijala poruke podrške na Tviteru.

„Najteže od svega mi padaju ljudi koji kažu da nisam silovana ili da se to nije desilo i da lažem. To vam je kao sekundarna trauma", kaže mi Vilson.

„Dajući platformu tim ljudima, vi im dajete moć. I vi poručujete: 'Ovo je u redu, to smete da radite.'"

Ono pokazuje da je otvoreno desetine hiljada novih naloga otkako je Mask preuzeo kompaniju, koji su potom odmah počeli da prate slavne agresivne i mizogine profile - 69 odsto više nego pre nego što je on preuzeo upravljanje.

U decembru 2022. godine, on je objavio interna dokumenta nazvana „Dosijei Tviter" kako bi objasnio zašto veruje da kompanija nije pravedno sprovodila politiku moderacije i zabrane pod starim rukovodstvom.

Čak i opasan sadržaj protiv kog je on sam ranije dizao glas, poput seksualnog zlostavljanja dece i mreže takozvanih bot naloga namerno stvorenih da dovedu u zabludu, ne rešava se kao pre, kažu oni.

„Tviter je nekada bio utočište na kom su se oglašavali novinari, gde je slobodno mogao da se čuje njihov glas i gde su oni mogli da kritikuju vlast. Ali nisam siguran da će to i nadalje biti tako."

„Postoji veliki broj ključnih eksperata koji više nisu u tom timu koji je pokrivao specijalne oblasti ili preteće aktere, od Rusije do Kine", dodaje.

I jedan drugi insajder, koga ćemo zvati Rori, je zabrinut zbog odliva eksperata - i kako to štetno utiče na Maskov prioritet sprečavanja pedofila da koriste Tviter za „grumovanje" žrtava i deljenje linkova koji vode do zlostavljanja.

Rori je do skora bio zaposlen u timu koji se borio protiv seksualne eksploatacije dece.

Pre preuzimanja, takav sadržaj je predstavljao ogroman problem, kaže on - a on je već smatrao da nemaju dovoljno ljudi za obavljanje tog posla.

„Svaki dan biste pronalazili takav materijal", kaže on.

Ali njegov tim je skresan ubrzo posle akvizicije, kaže on, sa dvadesetoro ljudi na svega šest-sedam.

Prema njegovom mišljenju, to je premalo da bi se izlazilo na kraj sa tom količinom posla.

„Ne možete da preuzmete kompaniju i da odjednom verujete da posedujete svo znanje za izlaženje na kraj sa seksualnom eksploatacijom dece bez eksperata koji rade na tom zadatku", kaže on.

„Vi svakako možete da ugasite stotine hiljada naloga za mesec dana. Ali ako opadne prijavljivanje tog sadržaja policiji, onda to zapravo ništa ne znači, i većina korisnika kojima su ugašeni nalozi će ionako otvoriti nove."

On dodaje da korisnici koji čine prekršaj onda mogu samo da otvore nove naloge, u vreme kad se ugašeni profili ionako rado primaju nazad na Tviter.

To nije bila prava anketa, već je Mask ranije koristio to glasanje za donošenje odluka o budućnosti Tvitera i nadala sam se da će mu to privući pažnju.