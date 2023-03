Nauka i žene: Nova Barbika po ugledu na poznatu britansku astronomkinju

Pre 34 minuta

Nova Barbi lutka biće izrađena po liku britanske astronomkinje, poznate po emisijama Noćno nebo (The Sky at Night) na BBC-ju i Posmatranje neba (Stargazing) na dečijem kanalu britanskog javnog servisa.

Follow BBC East Midlands on Facebook, on Twitter, or on Instagram. Send your story ideas to eastmidsnews@bbc.co.uk.