Srbija, žene i Vikipedija: Mali broj urednica, „vidi se boljitak, ali je muškaraca i dalje više"

„Pripremljeno je oko 120 tekstova, a obrisano samo dva, očekivali smo više, ali je bilo mnogo intervencija u samom tekstu, poput korigovanja rodno senzitivnog jezika do brisanja delova koji se tiču mirovnog i antiratnog pokreta.

'Potrebna je samo dobra volja'

Verzija na srpskom ove godine postaje punoletna i do danas je na njoj objavljeno više od 660.000 članaka, navodi Gomirac.

„Ideja je tada još bila sveža i uglavnom je bilo muških članova - inženjera, matematičara, IT stručnjaka", govori 16 godina kasnije za BBC na srpskom.

Nedostatak samopouzdanja i negativne reakcije na kritiku

„Možda je i do društva u kom se oduvek smatralo da su muškarci ti koji o nečemu odlučuju, dok su žene uvek bile nekako sa strane, što je, čini mi se uticalo da misle da ne znaju da uređuju i obavljaju ovaj posao", kaže Milenković.

'I dalje vodimo iste borbe'

„Ona 1911. osniva feministički časopis u kom je bila urednica i vlasnica, a koji je uz sitne prekide tokom Prvog svetskog rata izlazio sve do 1922", kaže ona za BBC na srpskom.

„Bili su to ustupci da bi časopis mogao da izlazi, a sve ostalo su radile žene - one su pisale, štampale, bilo je to njihovo autorsko delo", govori Pantelić.