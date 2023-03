Oskar 2023:: Dominacija filma Sve u isto vreme, i Džejmi Li Kertis dočekala da dobije zlatnog čovečuljka

BBC

svetski servis

Pre 1 sata

Autor fotografije, Reuters Potpis ispod fotografije, Mišel Jeo

Naučnofantastična akcija Sve u isto vreme (Everything Everywhere All at Once) apsolutni je pobednik 95. dodele Oskara sa sedam zlatnih statueta, među kojima i za najbolji film i za najbolju režiju.

Mišel Jeo je postala prva azijska dobitnica Oskara za najbolju glumicu za ulogu u filmu Sve u isto vreme.

Ratni spektakl Na zapadu ništa novo odneo je četiri Oskara, a ceremoniju je obeležio i veliki povratak Brendana Frejzera koji je proglašen najboljim glumcem u filmu Kit.

Džejmi Li Kertis osvojila je prvog Oskara u njenoj 45-godišnjoj glumačkoj karijeri, osvojivši nagradu za najbolju sporednu glumicu u kategoriji u kojoj je konkurencija bila vrlo jaka.

Oskara za najbolji dokumentarni film dobio je Navaljni o ruskom opozicionaru Alekseju Navaljnom, najglasnijem kritičaru predsednika Rusije Vladimiru Putinu.

Navaljni trenutno izdržava kaznu zatvora.

Za najbolji animirani film proglašen je Piniokio, u režiji Giljerma del Tora.

Autor fotografije, Reuters Potpis ispod fotografije, Danijel Šajnert (levo) i Danijel Kvan (desno), reditelji filma Sve u isto vreme, sa producentom Džonatanom Vangom (u sredini)

Film Sve u isto vreme nagrađen je i za režiju, montažu i najbolji originalni scenario.

„Dame, ne dozvolite nikome da vam kaže da ste prošli svoj vrhunac", rekla je Mišel Jeo preuzimajući nagradu.

U filmu Sve u isto vreme, Jeo igra kinesko-američku vlasnicu perionice koja je zaglibila u dugovima, zaglavila u braku koji se raspada i muči se da uspostavi pravi kontakt sa ćerkom Džoj.

Kada otkrije različite verzije sebe u multiverzumu, mora da iskoristi njihove veštine kako bi spasila svet.

„Ovo je dokaz da se snovi ostvaruju", rekla je Jeo.

„Posvećujem nagradu svim mamama na svetu jer su one superheroji, a bez njih niko od nas ne bi bio ovde večeras", poručila je.

Jeo je tek druga obojena žena koja je osvojila nagradu za najbolju glavnu glumicu, posle Hale Beri za ulogu u filmu Monster's Ball pre više od dve decenije.

Veliki povratak Brendona Frejzera

Autor fotografije, Reuters Potpis ispod fotografije, Brendan Frejzer

Posle mnogo godina van holivudskih reflektora i pažnje medija, veliki povratrak napravio je Brendan Frejzer, osvojivši nagradu za najboljeg glumca.

„Zahvalan sam Darenu Aronofskom (reditelju) što mi je pružio kreativni spas", rekao je 54-godišnjak koji je nagradu osvojio za ulogu u filmu Kit.

Frejzer je bio velika filmska zvezda na prelazu u novi milenijum, glumeći u filmovima kao što su Džordž iz džungle i Mumija.

Ali potom se povukao, da bi uglavnom glumio manje uloge.

To se promenilo kada je dobio ulogu profesora sa prekomernom težinom u filmu Kit koji pokušava da popravi odnos sa otuđenom ćerkom.

Frejzer je transformisao izgled za film, koji je osvojio i Oskara za najbolju šminku i frizuru.

Pogledajte video:

Reprodukovanje multimedijskog sadržaja na vašem uređaju nije podržano Potpis ispod videa, Zvezda filma Kit: Zaustavimo predrasude protiv gojaznosti

Svi dobitnici Oskara 2023:

Najbolji film

Sve u isto vreme (pobednik)

Na zapadu ništa novo (All Quiet on the Western Front)

Avatar: Put vode (Avatar: The Way of Water)

Duhovi ostrva (The Banshees of Inisherin)

Elvis

Fabelmanovi (The Fabelmans)

Tar

Top Gan: Maverik (Top Gun: Maverick)

Trougao tuge (Triangle of Sadness)

Žene govore (Women Talking)

Najbolji glumac

Brendan Frejzer, Kit (pobednik)

Pol Meskal, Posle sunca

Bil Naji, Živeti

Kolin Farel, Duhovi ostrva

Ostin Batler, Elvis

Najbolja glumica

Mišel Jeo, Sve u isto vreme (pobednica)

Mišel Vilijams, Fabelmanovi

Andrea Rajzboro, Lesli

Ana de Armas, Plavuša

Kejt Blanšet, Tar

Autor fotografije, Reuters Potpis ispod fotografije, Džejmi Li Kertis sa njenim prvim Oskarom u 45 godina dugoj karijeri

Najbolji glumac u sporednoj ulozi

Ke Huj Kuan - Sve u isto vreme (pobednik)

Brendan Glison - Duhovi ostrva

Bajan Tajri Henri - Causeway

Džad Hirš - Fabelmanovi

Beri Kio - Duhovi ostrva

Najbolja glumica u sporednoj ulozi

Džejmi Li Kertis - Sve u isto vreme (pobednica)

Anđela Baset - Crni panter: Vakanda zauvek (Black Panther: Wakanda Forever)

Hong Čau - Kit

Keri Kondon - Duhovi ostrva

Stefani Hsu - Sve u isto vreme

Najbolja režija

Danijel Kvan i Danijel Šajnert, Sve u isto vreme (pobednici)

Stiven Spilberg, Fabelmanovi

Tod Fild, Tar

Ruben Ostlund, Trougao tuge

Martin Mekdona, Duhovi ostrva

Najbolji originalni scenario

Sve u isto vreme (pobednik)

Troguao tuge

Fabelmanovi

Duhovi ostrva

Tar

Najbolje adaptirani scenario

Žene govore (Women Talking) - pobednik

Na zapadu ništa novo

Živeti

Top Gan: Maverik

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Najbolja scenografija

Kristijan Goldbek i Ernestin Hiper, Na zapadu ništa novo (pobednik)

Vavilon

Duhovi ostrva

Sve u isto vreme

Fabelmanovi

Najbolja muzika

Folker Bertelman za film Na zapadu ništa novo

Najbolja fotografija

Na zapadu ništa novo (pobednik)

Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tar

Najbolji kostim

Zlatna statueta za najbolju kostimografiju otišla je u ruke Rut Karter za film Crni panter: Vakanda, zauvek.

Najbolja šminka

Adrijen Moro, Džudi Čin i Anamari Bredli za rad u filmu Kit (pobednici)

Vavilon

Elvis

Sve u isto veme

Mrs Harris Goes To Paris

Najbolji vizuelni efekti

Avatar: Put vode (pobednik)

Na zapadu ništa novo

Betmen

Crni panter: Vakanda zauvek

Top Gan: Maverik

Najbolji animirani film

Pinokio, rećina Giljermo del Toro (pobednik)

Marcel the Shell with Shoes on

Puss in Boots: The Last Wish

The Sea Beast

Turning Red

Najbolji dokumentarni film

Navaljni (pobednik)

All That Breathes

All the Beauty and the Bloodshed

Fire of Love

A House Made of Splinters

Najbolji zvuk

Top Gan: Maverik (pobednik)

Na zapadu ništa novo

Avatar: Put vode

Betmen

Elvis

Najbolja pesma

Posle Zlatnog globusa i Bafte simpatični Indijci M. M. Keravani i Čandrabose podigli su i Oskara za najbolju pesmu NAATU NAATU iz filma RRR.