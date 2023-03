Oskar 2023: Glamurozna izdanja na filmskoj manifestaciji na tepihu šampanj boje

13 mart 2023, 09:13 GMT

Mišel Jeo, zvezda naučnofantastične akcije Sve u isto vreme (Everything Everywhere All at Once), koja je osvojila Oskara za najbolju glumicu, nosila je Diorovu haljinu sa belim resama optočenu dijamantima.