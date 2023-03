Srbija i fudbal: Dragan Džajić novi predsednik Fudbalskog saveza Srbije, nije imao protivkandidata

„Potrebna je seda glava, iskustvo ima prednost. Ne planiram da pravim nikakve radikalne zaokrete, molim za strpljenje, da rešavamo problem po problem", rekao je on delegatima.

Šta je rekao novi predsednik FSS?

„U FSS ima mnogo stvari koje dobro funkcionišu, ali i onih koje možemo da unapredimo. Daćemo sve od sebe da reprezentacija bude redovan učesnik najvećih takmičenjima i da na njima napravi iskorak. Prioritet je odlazak i uspeh na Evropskom prvenstvu", rekao je on.

„Sudijska organizacija će delovati samostalno, to je uvek tema. Verujem ljudima da to mogu a Savez će biti brana udarima na njih, oni moraju biti maksimalno profesionalni", naveo je on.