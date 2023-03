Rusija i Ukrajina: Mnogi u Gruziji podržavaju Ukrajince, ali vlasti sa Kijevom imaju sve lošije odnose

Pre 1 sata

On je jedan od prvih gruzijskih boraca koji su poginuli pošto je počela ruska invazija na Ukrajinu 24. februara prošle godine.

Jedna od devojčica, kako sam kasnije saznao 13-godišnja Ratijanijeva ćerka, Marijam, poziva me da mi pokaže stan u kome je on živeo.

Onog dana kada joj je saopštio odluku, kao da je nešto naslućivala, zvala ga je nekoliko puta, iako obično to ne radi.

„Došao je uveče, poveo me je u stranu i rekao da mu treba moja podrška u odluci koja je doneta i koja se neće promeniti. On ide u rat, u Ukrajinu. Kao da me je grom pogodio", priseća se ona.