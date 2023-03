Životinje i nauka: Veliki majmuni se namerno vrte ukrug da bi dobili vrtoglavicu, kažu istraživači

Pre 44 minuta

Takođe, dodao je on, ovim se povećala mogućnost da ta osobina potiče od naših predaka.

Naučnici su proučavali snimke gorila, šimpanza i orangutana koji se vrte ukrug kako bi došli do ovog zaključka.

„Ako bi to zaista bio slučaj, to bi imalo ogromne posledice na to kako razmišljamo o savremenim ljudskim kognitivnim kapacitetima i emocionalnim potrebama", rekao je doktor Adriano Lameira, vanredni profesor psihologije u Vorviku i jedan od naučnika koji su vodili studiju.