Afrika, novac i religija: „Zadužila sam se pokušavajući da obezbedim čudo“

Pre 48 minuta

On joj je tražio 115 dolara (15.000 kenijskih šilinga).

To je poznato kao „prinošenje semena": finansijski doprinos verskom lideru, sa konkretnim ishodom na umu.

'Natprirodna rešenja'

To je pojačalo želju za natprirodnim rešenjima, kaže ona, a mnogi su sada spremni da da plate za čudo, čak i ako moraju da pozajme novac.

U kasnim sedamdesetim i ranim osamdesetim, nigerijski sveštenici išli su u Ameriku da nauče nešto više o tome, a ranih 2000-tih njegova popularnost se raširila Afrikom, delom podstaknuta američkim evanđelistima kao što je Rajnhard Bonke, koji je privukao ogromne mase od Lagosa do Najrobija.

To se desilo 26-godišnjem Denisu Opiliju.

„Ponekad bih samo sedeo negde, opuštao se, mislio o raznim stvarima. I onda bi vas neko pozvao, tražio da im vratite novac, a vi nemate od čega to da platite", kaže on.

„Samo moram da budem malo pažljiviji", kaže on.

Davanje pod pritiskom

„Sara", kako ću je zvati, zamolila me je da ne objavljujem njeno ime ili da otkrivam u kojoj saveznoj državi na jugu SAD-a živi, iz straha od intervencije crkve ili njenih advokata.

A to je bilo ne računajući ono što se naziva „prvim plodovima" - njihovu čitavu platu prvog meseca u godini.

Poslednja nada

Za srednje klase i one koji se kreću u društvenoj hijerarhiji nagore, kao i većinu onih u Sarinoj crkvi, doktor Haustin kaže da Jevanđelje prosperiteta nudi „atmosferu ekonomskog uspeha i vertikalne pokretljivosti koja je ljudima privlačna."

„Ali to može da bude atraktivno čak i za one koji žive u siromaštvu", kaže on.