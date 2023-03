Životinje i ekologija: Predlog za otvaranje prve farme hobotnica na svetu brine naučnike

Pre 1 sata

One nikad do sada nisu bile intenzivno uzgajane i neki naučnici nazivaju predloženi metod ubijanja ledenom vodom „surovim".

To je veoma teško zato što larve jedu samo živu hranu i potrebno im je pažljivo kontrolisano okruženje, ali Nueva Peskanova je 2019. godine najavila da je došla do velikog naučnog otkrića .

Mogućnost intenzivnog uzgoja hobotnica već je dovela do protivljenja: poslanici u američkoj državi Vašington predložili su zabranu ove prakse još pre nego što je otpočela .

Svetska organizacija za zdravlje životinja kaže da to „ dovodi do narušavanja dobrobiti riba ", a Savet za upravljanje akvakulturom - vodeći program za izdavanje dozvola za uzgoj morske hrane - predlaže zabranu osim ako se riba prethodno ne omami.

Profesor Piter Ce, neurolog sa Univerziteta u Dartmutu, rekao je za BBC da bi „ubijanje ledom bila spora smrt… bilo bi to veoma svirepo i ne sme se dozvoliti".

Dodavši da su one „inteligentne poput mačaka", on je predložio da bi humaniji način da se ubiju bio onako kako to rade mnogi ribari, udarcem motkom po glavi.