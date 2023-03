Film i poznati: Glumac Sem Nil otkrio da boluje od raka

Pre 51 minuta

Nesposoban da snima, počeo je da piše da bi skrenuo misli i da bi dobio razlog da preživi dan, kaže on za BBC.

U memoarima „Da li sam vam ovo ikada rekao?", on piše o bolesti i skoro pola veka dugoj karijeri.

„Mislio sam da moram nešto da uradim i pomislio sam: 'Da li da počnem da pišem?'", kaže on.

Hočkinov limfom je maligno oboljenje limfocitnog tkiva koje se karakteriše bujanjem karakterističnih ćelija, što dovodi do progresivnog uvećanja limfnog tkiva, najčešće limfnih žlezda.

Autor fotografije, Sam Neill and family

​​„Smatram to kao avanturu, prilično mračnu avanturu, ali ipak avanturu. A dobri dani su jednostavno fantastični, a kada dobijete dobre vesti, to je baš uzbudljivo", kaže on.