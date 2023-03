Dvadeseta godišnjica rata u Iraku: Kako je invazija prevođena Amerikom i Velikom Britanijom izazvala haos u zemlji

Pre 35 minuta

Još dokaza za to, merenih uništenim životima, može se naći na lokaciji za koju se sumnja da je masovna grobnica u pustinji nadomak Sindžara, nedaleko od granice sa Sirijom.

To se desilo pošto su Amerikanci i Britanci okončali okupaciju.

On je ispričao da su u Kočou 517 ljudi od ukupno 1.250 stanovnika sela ubili džihadisti Islamske države, poznate i kao ISIS ili Daeš.

On je jedan od dvojice muškaraca iz Zile-lija koji su jedini preživeli masakr.

„Vezali su nam ruke iza leđa pre nego što su otvorili vatru. Gurnuli su nas na zemlju", kaže on.

Sofijanov otac i brat su ubijeni, ali je on preživeo zato što su tela pala preko njega i pokrila ga.

Ostala je tamo sve do 2019, kad je spasena posle rušenja kalifata.

„Udali su me mnogo puta… Davali su svoje robinje na udaju. Nisu poštedeli nikoga. Sve smo bile silovane. Ubijali su ljude na naše oči. Ubili su sve jazidske muškarce - ubili su osam mojih stričeva. Uništili su mnoge porodice."

On je zatočio i ubio hiljade Iračana, koristeći čak i hemijsko oružje protiv kurdskih pobunjenika.

Problem je u načinu na koji je to urađeno, načinu na koji su SAD i Velika Britanija ignorisale međunarodno pravo i nasilju koje je zahvatilo Irak pošto Bušova administracija nije uspela da osmisli plan kako da ispuni vakuum moći koji je nastao promenom režima.

Čak i onima koji su bili prisutni, teško je da dočaraju febrilnu atmosferu „straha, moći i oholosti", kako je to jedan istoričar nedavno definisao, koja je zahvatila SAD tokom 18 meseci od napada Al Kaide 11. septembra 2001. do invazije na Irak.

Bila je to vidna demonstracija američke sile, dok je najveća vojna sila na planeti smišljala kako će reagovati.

Britanski premijer Toni Bler se ukrcao u konkord za let preko Atlantika kako bi ponudio pomoć.

On je smatrao da je najveća garancija da će sačuvati uticaj Velike Britanija u svetu ako ostane blizak sa Belom kućom.

On je bio trn u oku Amerike još otkako je poslao vojsku u Kuvajt 1990.

Prvi predsednik Buš i njegovi savetnici videli su nevolje na vidiku ako budu nastavili do Bagdada.

U intervjuu za BBC 18 meseci posle invazije, on je rekao da ona „nije u skladu" sa poveljom Ujedinjenih nacija - drugim rečima, da je protivzakonita.

Nijedan predsednik ili premijer ne suočava se sa većom odlukom od one da se pođe u rat.

Bio je to propust ne samo obaveštajnih službi već i liderstva.

Jedan od razloga zašto je veći deo južnog dela planete ostao neutralan nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, ignorišući apele da se poštuje međunarodno pravo, bilo je upravo sećanje na to kako su ga SAD, Velika Britanija i zapadni saveznici koji su se pridružili koaliciji ignorisali dok su gazili preko protivljenja njihovoj invaziji na Irak.

On nije pravio razliku među onima koje je doživljavao kao neprijatelje, uključujući vlastitog zeta.

„Voleli bismo kad bi mogla da se vrati Sadamova vladavina, makar samo na jedan dan. Sadam je bio diktator i to je bila vladavina jednog čoveka - to je tačno. Ali on makar nije ubijao ljude na osnovu toga da li su šiiti, suniti, Kurdi ili jazidi."