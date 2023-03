Rusija i Ukrajina: Na prvoj liniji fronta gde ruske oči uvek motre

Pre 1 sata

Ruske snage, kaže on, pretrpele su teške gubitke.

To je razrušen krajolik, gde rovovi leže izloženi ruskim osmatračkim položajima i izviđačkim dronovima.

On je visok više od 190 centimetara, sa svetloplavim očima koje su još svetlije zbog tamnih kolutova oko njih.

Ovi ljudi su nedavno pretrpeli žrtve, ali su one samo delić ukrajinskih gubitaka u odnosu na borbe koje se vode licem u lice u Bahmutu.

Udara i druga eksplozija, zatrpavši me zemljom.

„Imaju neograničene zalihe granata", kaže on.

Dok su njihovi položaji pod napadom, objašnjava on, skrivaju se po zemunicama u rovovima, dok jedan vojnik ostaje na straži motreći na neprijateljsku pešadiju i dronove.

Naučio je kako da se izbori sa svim tim, kaže on.

Kad ga pitam šta govori porodici, on mi kaže: „Još nemam porodicu. Imam mamu - nemam nikog drugog za sada."

„Ona ne zna mnogo - ne govorim joj sve", kaže on, dok mu glas gubi snagu.

Čak i to znači neizvesnost, jer bi mogao da bude naoružan ili u izviđanju.

Neprijatelj „ima potpuno drugačiji cilj", kaže on.

Prisetivši se jednog od februarskih napada oko grada Vuledara 13 kilometara odavde, pukovnik Leonid Koda opisuje to kao „očajnički čin".

Neprijateljska brigada je sada praktično istrebljena, kaže on.

Sve je to sada napušteno i oštećeno.

Tihim glasom mi govori: „Iskrvario je na smrt preko noći. Ja sam bila ovde, a on je bio kod kuće. Došla sam ujutro i više ga nije bilo. Sahranili smo ga i to je to."