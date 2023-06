San i zdravlje „Dugo sam patila zbog nesanice"

„Rekla sam da je nesanica od koristi za moj posao"

„To me je dovodilo do toga da ne želim nikoga da vidim i da otkazujem planove."

Biti voditeljka emisije na radiju čini se bizarnim ili savršenim izborom za osobe sa nesanicom, u zavisnosti od toga kako na to gledate, a Dejzi kaže da je zbog posla to stanje u prošlosti omalovažavala.

„Ne možete da javite da ste bolesni jer ste loše spavali"

„Nesanica se obično pripisuje faktoru životnog stila, tako da ili ste do kasno na žurkama, previše vremena provodite na društvenim mrežama, igrate igrice - to je definitivno nešto što sam iskusila, ljudi krive mene i moj način života.

„Ne samo da to ne potvrđuje mene i moje probleme, već me sprečava da pokušam da dobijem pomoć. Nisam želela da idem kod lekara opšte prakse ili terapeuta u slučaju da se suočim sa istim zaključcima.

„Svaki put kada izguglate da imate probleme sa spavanjem, dobijate najbolje savete za spavanje i to može biti bilo šta poput paljenja sveće, upotreba spreja za jastuke, i to je u redu, može da stvori opuštajuće okruženje, ali mi te stvari nisu pomogle, a kada su mi bile propisane, to me je frustriralo više od svega."