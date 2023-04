Muzika: Zašto je Majli Sajrus ultimativna pop zvezda današnjice

Tokom decenija postojanja pop muzike, mnogi izvođači su bili hvaljeni zbog svojih kameleonskih osobina - natprirodnih mogućnosti da promene vlastiti imidž i zvuk bez žrtvovanja svog umetničkog identiteta.

Dejvid Bouvi i Madona su dvoje najpoznatijih sa takvim osobinama koji nam padaju na pamet.

Ali Majli Sajrus je svoju moć za promenom ugradila u lični brend na način karakterističan za 21. vek.

Ova definisana, moderna pop zvezda je iskoristila zamagljene granice koje postoje među žanrovima u trenutku kada su eklektične plejliste Spotifaja mnogo više počele da utiču na slušaoce od tradicionalnih (i generalno žanrovski određenijih) radijskih plejlista.

Od kada je Sajrus lansirala muzičku karijeru pre 17 godina, kada je igrala izmišljenu pop zvezdu u Diznijevoj hit seriji Hana Montana, ona se oprobala u svemu od energičnog pop-roka do odvažnog R&B-ja, kao i refleksivnog folk-popa ili glamuroznog kantri-diska.

Danas 30-godišnja pevačica, glumica i kulturološki gromobran uživa u jednom od najvećih hitova karijere sa pesmom Flowers (Cveće) lepršavim hvalospevom o samoljublju u kojem se mogu čuti i odjeci pesme I Will Survive Glorije Gejnor.

Sajrus i suptilnost nisu uvek išli jedno uz drugo - ona je i bukvalno uzjahala kuglu za demoliranje zgrada u videu za pesmu sa vrhova top lista Wrecking Ball iz 2013. - ali pesma Flowers je značajna i zbog svojevrsne muzičke i vokalne uzdržanosti.

„Mogu sebe da volim više od tebe", peva ona u setnom refrenu ove suncem prošarane disko numere koja se nalazi na vrhu Bilbordove top liste (Hot 100) već nekoliko nedelja.

To je vodeći singl sa njenog osmog studijskog albuma Endless Summer Vacation, nedavno i stvorenog ne bi li nas uveo u još jednu trijumfalnu fazu ove pevačice.

Pesma River (Reka), briljantni drugi singl sa albuma je još jedan instantni Majli Sajrus klasik - i to ne samo zato što zvuči kao da je nastao iz iste zvučne matrice kao i pesma Midnight Sky, pevačicin hit singl inspirisan muzikom Stivi Niks, iz 2020. godine.

Autor fotografije, Columbia Records Potpis ispod fotografije, Na omotu novog albuma je vidimo kako visi na trapezu - što je tipično odvažna slika

Poruka o samoljublju pesme Flowers je isporučena sa blistavom iskrenošću, ali Sajrus ovde ispoljava i retko pokazivanu volju da se poigrava sa sopstvenim imidžom.

U epizodi serije Crno ogledalo iz 2019. godine, ona je igrala izmišljenu pop zvezdu pod imenom Ešli Ou, lik koji je podsetio na njen rani alter ego, Hanu Montanu, sve sa ne tako ubedljivom perikom na glavi.

Prerušena u Ešli Ou, ona je čak napravila i sopstvenu verziju industrijske rokačine Head Like a Hole (Nine Inch Nails) u stilu vedre klupske pesme On a Roll - briljantan i duhovit trenutak.

Hju Mekintajer, muzički novinar magazina Forbs, veruje da je ,,prikladno nazivati Majli Sajrus kameleonom jer je pokazala, po ko zna koji put, da je u stanju da proizvede izuzetno kvalitetnu muziku koja se može plasirati kroz najrazličitije žanrove".

Mekintajer napominje da iako se Sajrus nije muzički „dotakla svega", „ona se već oprobala u roku, popu i elektronskoj muzici, a u naznakama, s vremena na vreme, čak i u kantriju i hip-hopu".

Nisu svi njeni projekti bili blokblasteri: posle EP-ja She Is Coming iz 2019, u kojem se mogu čuti uticaji trep muzike i koji je trebalo da bude samo prvi u trilogiji, ona se ponovo naštelovala i potom sledeće godine opet pojavila sa rok albumom Plastic Hearts.

Ali u isto vreme, ona nikada nije imala i izraziti promašaj.

„Sve je to prošlo sasvim fino", kaže Mekintajer za njeno menjanje žanrova, „a to nije nešto što svako može da učini".

Endless Summer Vacation je najsvežiji primer njenog dara za reinvencijom.

Ona ovde nudi iskren pogled na raspad romantične veze, a u isto vreme odaje muzičku počast žanrovima u kojim se prethodno isticala: kantriju u pesmi Thousand Miles, sint-popu iz numere Violet Chemistry, psihodeličnom roku sa Rose Colored Lenses.

„Ti čak i ne želiš da se pozabaviš sobom" - peva ona u pesmi sa ukusom alternativnog roka, upućenoj neimenovanom bivšem.

Ona album opisuje kao „ljubavno pismo upućeno Los Anđelesu", što bi čak moglo da zvuči i skromno, ali Sajrus nije izgubila osećaj za veliko.

Omot albuma je prikazuje kako samouvereno visi sa trapeza; prema navodima saopštenja načinjenog za medije, ovu sliku je ,,u potpunosti proizvela Majli Sajrus, bez ikakvih vizuelnih efekata".

„Volim činjenicu da je Majli uravnotežena i uvek svoja", kaže Abiša (ABISHA) britanska pevačica i autorka koja Sajrus smatra nekim ko je uticao na nju.

„Ona se ne boji da pređe granice ili da bude u nekoj meri i razuzdana i to je moja zvezda vodilja".

Na albumu se nalaze i pesme koje su izvedene u saradnji sa još jednom alhemičarkom svetskih top lista, australijskom pevačicom Sijom i Gremijem ovenčanom kantri pevačicom Brendi Karlajl.

Time se ističe i njen izuzetan status među kolegama - ona je i u prošlosti snimala numere sa svima, od psihodelčnog rok benda Flaming Lips, pa sve do kantri ikone Doli Parton, koja je inače i njena kuma sa krštenja.

Iskusna u šou biznisu

Iako ima samo 30 godina, Sajrus je već iskusna veteranka u muzičkoj industriji.

Rođena u Nešvilu, ćerka popularnog kantri pevača Bilija Reja Sajrusa i muzičke menadžerke Tiš Finli, karijeru je započela 2001. godine, pojavljivanjem (ne i na špici) u seriji Dok, bolničkoj drami u kojoj je glumio njen otac.

Pet godina kasnije, kada je imala 13 godina, Sajrus je postala globalni tinejdžerski idol zahvaljujući glavnoj ulozi u seriji Hana Montana.

U ovom pristojnom sitkomu koji se prikazivao četiri sezone i koji je iznedrio i jedan spin-of film, Sajrus je Mili Stjuart, naizgled obična devojka koja vodi dvostruki život i kao Hana Montana, mlada pop ikona.

Ova ingeniozna premisa je pružila sjajnu priliku Sajrus, dobroj pevačici i rođenoj komičarki, da proizvede i prepoznatljivu, racionalnu devojku, ali i drečavu, harizmatičnu super zvezdu.

Ona je prigrabila ovu šansu i pojurila, usput objavljujući tri albuma kao Hana Montana.

Zbog toga što je postala poznata igrajući fiktivni lik, Sajrus je morala da evoluira - sad razmislite malo van zadatih okvira - od samog, najranijeg početka.

Tranzicija od Hane Montane do Majli Sajrus koja nije smela da ugrozi njen status kod obožavalaca koji su je zavoleli kao Hanu Montanu, bila je njena prva muzička evolucija.

Ona je u početku tome pristupila veoma oprezno: njena debitantska solo ploča iz 2007. godine je objavljena kao dupli album sa saundtrekom za drugu sezonu serije.

See You Again, pesma koja se isticala na delu albuma Upoznajte Majli Sajrus, predstavljala je letimičan pogled na inteligentnu pop, ali i osobenu zvezdu u koju se pretvarala.

Opisujući posramljujući susret sa nekim ko joj se dopadao - „Pitao si se šta ne valja kod mene/Moja najbolja prijateljica Lesli je rekla/Ma ona je samo Majli" - pesma ima zarazne stihove koji upućuju na to da Sajrus i sama ima neobičan, kolokvijalni stil.

Sajrus se nije oprostila od Hane Montane sve do poslednje sezone u januaru 2011, ali do tog trenutka ona je već uspela da se etablira i kao pop zvezda.

Ona je usput demonstrirala i ozbiljne muzičke domete proizvodeći hitove kao što su bili pop-pank dragulj (7 Things iz 2008.), moćna balada sa primesama kantrija (The Climb, 2009.) i jedna umereno brza pop pesma (Party In the USA, 2009.).

Ovu poslednju je napisala zajedno sa britanskom pevačicom Džesi Džej i pesma je trebalo da se nađe na njenom albumu, ali kada se umesto toga pojavila kod Majli Sajrus, stihovi koji su govorili o „nervozi" i „nostalgiji", savršeno su se uklopili u glamurozni Los Anđeles koji je preuzeo njenu personu kao ambiciozne devojke iz Nešvila koja pokušava da uspe u velikom gradu.

U stvarnosti, ona se u Los Anđeles zaista preselila četiri godine ranije.

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Sajrus je postala slavna u ranim tinejdžerskim godinama ulogom u Diznijevoj seriji Hana Montana

Više od 13 godina nakon što je stigla do drugog mesta na Bilbordovoj Hot Top 100 listi, numera Party In the USA je i dalje najemitovanija pesma Majli Sajrus na striming platformama, sa 1.135 milijardi slušanja na Spotifaju.

Ali retrospektivno, njen singl iz 2010, Can't Be Tamed, danas zvuči vizionarski.

„Želim da letim/želim da vozim/Da negde odem/Da budem deo nečeg nepoznatog", peva ona na ovoj zaraznoj elektro-pop numeri.

Iako je pesma tobože upućena potencijalnom partneru, nije teško razumeti ove stihove i kao izraz njenog neumornog i kreativnog duha.

U intervjuu koji je dala Džimiju Felonu u njegovoj emisiji The Tonight Show, ona je potvrdila da je pesma Can't Be Tamed bila preteča stvari koje će se desiti: „Već sam vam rekla da će nešto da se desi i da ja nisam Hana Montana".

Kada je na dodeli MTV nagrada 2013. godine izvela We Can't Stop zajedno sa Robinom Tikom, Sajrus je zatrla sve preostale tragove njenog nekadašnjeg pristojnog imidža.

Posle tverkovanja uz Tika i pokazivanja „penastim prstom" (navijački rekvizit od penastog materijala u obliku šake sa ispruženim prstom) u pravcu svojih genitalija, izumitelj „penastog prsta", Stiv Hmelar, rekao je da je „razočaran devijantnim korišćenjem nacionalne ikone".

Sajrus je postala polarizujući faktor tokom promocije albuma Bangerz, ali Mekintajer sav negativni medijski odjek sagledava kao kolateralnu štetu.

,,Bio je to njen trenutak, da se odmakne od Diznija i da pokuša nešto rizičnije i zrelije, a takve stvari se obično prate uz dozu opreza", kaže on.

Mekintajer ističe i da je Sajrus bila dovoljno mudra da svoju novu, odraslu personu, podrži sa par neupitnih singlova.

„We Can't Stop i Wrecking Ball zaista zvuče kao da su stvoreni da postanu masivni, platinasti hitovi i na kraju su to i postali", kaže on.

Muzička novinarka El Hant veruje da je album Bangerz izazvao buru delom i zbog toga što je predstavljao „smišljeni zaokret" za Sajrus, ali i zato što je inicirao ,,predvidivi i isprazni bes koji konstantno prati žene u muzičkoj industriji kada pevaju o seksualnoj moći".

Šest godina kasnije, 2019. godine, Sajrus kao da je priznala i potvrdila ovu kontroverzu postom na Instagramu: „Srećna vam 6. godišnjica albuma Bangerz!!!! Neka se i sledećih šest godina ljudi nerviraju!".

Kako bilo, važno je shvatiti da je Bangerz era privukla i validniju vrstu kriticizma - kao na primer onu da je namerno odabrala aspekte crne kulture ne bi li istakla novi, rizičniji imidž.

Naročito je iznenadila zdušnim prihvatanjem tverkovanja, plesne forme koja je potekla iz „skakačke scene" 1980-ih u Nju Orleansu, kao i video spotom u kojem je okružena obojenim ženama.

„Zapanjujuće je da je uopšte bilo neke kontroverze zbog toga što sam u spotu imala crne plesačice", protestovala je ona u odgovoru Bilbordu kada su je pitali za komentar 2017. godine.

„To je odjednom postala tema, ljudi su govorili da sam iskoristila crnačku kulturu i ono sa Majkom (Will Made It)… to nije istina. Bile su to plesačice koje su mi se sviđale".

Bilo kako bilo, Hant veruje da je kritički pogled bio sve gori zbog ,,neverovatno brzog napuštanja Bangerz zvuka koji je bio pod jakim uticajem hip-hopa i crne kulture".

Uistinu, Sajrus je posle ovog značajnog albuma napravila potpun muzički obrt sa vedrom i milom pločom Miley Cyrus&Her Dead Petz, 2015. godine.

Ovaj rasplinuti i eksperimentalni peti album došao je pravo niotkuda i momentalno je bio dostupan na onlajn strimingu - besplatno, što je tada bila novost - kada je ona to objavila tokom dodele VMA nagrada (Video Music Awards).

Delom sačinjen u saradnji sa psihodeličnim sastavom The Flaming Lips, na albumu su se nalazile 23 neobične i nepodnošljivo neradijske pesme sa tripoznim naslovima kao što su su Miley Tibetan Bowlzzz, Fweaky ili Something About Space Dude.

U to vreme je čak i njena diskografska kuća bila zatečena.

„Oni nisu ni čuli ploču sve dok nije bila završena", rekla je Sajrus za Njujork tajms.

Čak i kada se odmakla od pop muzike ukrašene hip-hopom, i dalje se gunđalo o njenom potencijalno problematičnom odnosu prema crnačkoj kulturi.

Dok je promovisala svoj šesti album Younger Now, relativno uzdržanu kolekciju folk i kantri pesama koja je bila miljama udaljena od hip-hopa, ona je izražavala divljenje prema najnovijem rep singlu Humble Kendrika Lamara, iako je već izvesno vreme kritikovala taj žanr.

Stihovi koje je ona shvatala kao mizogine, rekla je Sajrus za Bilbord, „udaljili su me pomalo od hip-hop scene".

Autor fotografije, Getty Images Potpis ispod fotografije, Nastup Majli Sajrus sa Robinom Tikom na dodeli MTV nagrada 2013. godine je bio jedan od najkomentarisanijih trenutaka ove manifestacije svih vremena

Mnogi hip-hop fanovi su bili razjareni.

Isticali su da je Sajrus imala koristi od njihove kulture kada bi joj to bilo zgodno, ali bi je odbacivala kada bi želela da promeni sopstveni muzički pravac.

Sajrus se konačno 2019. godine izvinila zbog neprimerenih komentara koje je postavljala na Jutjubu ispod videa Miley Cyrus Is My Problematic Fav…Sorry.

„Svesna sam činjenice da je moja rečenica '''udaljila sam se malo od hip-hop scene' bila neprimerena jer je zaista privilegija imati mogućnost da budete deo te scene", odgovorila je Sajrus na video koji je na Jutjubu napravila Kenija Vilson.

Rekla je i da joj je „izuzetno žao zbog razdora koji su izazvale njene reči".

Tokom te godine Sajrus se vratila pop muzici koja je u sebi imala hip-hop elemente pesmom She Is Coming i dobro prihvaćenim EP-jem na kojem su se nalazile i pesme u kojima su učestvovali Goustfejs Kiler (Wu-Tang Clan), pevač/reper Svej Li i ikona dreg scene Ru Pol.

Saradnja sa Ru Polom u drskoj pesmi Cattitude potcrtala je njen status LGBTQ uzora; u ranijim intervjuima ona se identifikovala kao panseksualka i ,,kvir žena".

„Volim njenu seksualnu fluidnost, to što je kvir i to što je uvek, bez pardona, to što jeste", kaže Abiša.

Sajrus je takođe podržala ovu zajednicu i osnivanjem neprofitne fondacije Srećni hipik (The Happy Hippie Foundation), čiji je cilj „osposobljavanje mladih bez doma, LGBTQ omladine i drugih ranjivih ljudi".

Zatim je na Glastonberi festivalu 2019. godine pokazala da je u stanju da poveže sve različite faze vlastite karijere u ludo zabavan set obogaćen i nekim obradama tuđih pesama.

„Ona je svoj nastup tretirala kao da je rokerski, pa se bacila na obrade svega, od Metalike do originalne Nine Inch Nails pesme koja je i bila inspiracija za pesmu On a Roll iz serije Crno ogledalo", kaže Hant.

Sajrus je posle trijumfalnog nastupa na Glastonberiju nastavila da brusi rokerske korake na retro albumu Plastic Hearts iz 2020. godine.

Za potrebe tog albuma ona je izvela dva dueta sa dve ikone ovog žanra - Džoan Džet i Bilijem Ajdolom.

U isto vreme, nije napuštala ni pop zvuk, o čemu svedoči uzbudljivi singl Prisoner koji je objavljen u saradnji sa još jednom savremenom zvezdom, Dua Lipom.

Ulaskom u novu eru sa albumom Endless Summer Vacation na kojem je i intrigantna i tripozna pesma Handstand, koju je napisala zajedno sa eksperimentalnom filmskom rediteljkom Harmoni Korin, njeni obožavaoci već znaju da mogu da očekuju neočekivano.

Baš kao što nam je i saopštila 2020. godine, ona je „neukrotiva" umetnica.

Uspešno menjanje forme ne oslikava samo njenu muzičku svastranost, već i neobično fluidnu muzičku eru kroz koju se ona probija.

„Pre samo par godina bilo bi možda i neobično za jednu veliku zvezdu poznatu po određenom muzičkom stilu da objavi nešto u drugačijem stilu.

„Ovih dana, međutim, to je poprilično opšte mesto", kaže Mekintajer.

On veruje da Sajrus i dalje može suvereno da koristi zamagljene granice između žanrova jer je razvila istinski prepoznatljiv stil.

„Mi prepoznajemo način na koji ona piše pesme, bilo da je to rok, pop ili nešto drugo", kaže on.

Bilo bi pomalo preterano da kažemo da bi svaki njen zaokret mogao da se objasni citiranjem čuvenog stiha iz pesme See You Again: „Ma ona je samo Majli".

U svakom slučaju, 16 godina nakon što je izašla iz Hane Montane, nema dileme da je Sajrus izgradila identitet kao istinski muzički kameleon.

Kojim god putem da krene dalje, ljudi će obraćati pažnju na nju.