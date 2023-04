Muzika i film: Da li je Dženifer Lopez najpotcenjenija holivudska zvezda

Lora Martin

BBC Kultura

Pre 8 minuta

Autor fotografije, REUTERS/Mario Anzuoni

Otpevajte bilo kom milenijalcu stih: „Nek te ne zavarava to što me sapliću" ("Don't be fooled by the rocks that I got") i velika je verovatnoća da će on dodati: „Ja sam i dalje Dženi iz kraja".

Više od dvadeset godina od objavljivanja singla Jenny from the Block, pesma je jednako zarazna, uz 162 miliona pregleda na kanalu Jutjub.

Reč je o jednoj od najpoznatijih njenih pesama, koja je, pritom, zasigurno definiše, ističući njen pažljivo izgrađeni brend, kao i njenu neodoljivost: tako je, bila je zadivljujuća i uspešna holivudska zvezda; ali isto tako, na šta nas podseća - ona je i obična devojka iz susedstva.

Mada ima zdrav odnos prema ironiji, ako je suditi po čuvenim scenama iz tog video-spota u kojima je vidimo kako opušteno bleji sa svojim dečkom, čuvenim glumcem Benom Aflekom - šetkaju se na palubi jahte spremni za kupanje.

Autor fotografije, Alamy Potpis ispod fotografije, Nedavni dokumentarac Poluvreme bavio se teškoćama koje su usledile nakon pevačicinog nastupa na Superbolu 2020.

Pesmu koja je najavila njen treći album This is Me… Then napisao je Andre Dijo, inspirisan ličnom pričom koju je pevačica ispričala u čuvenoj emisiji voditeljke Opre Vinfri, u maju iste godine.

„Najpre se zvala Dženi iz Bronksa („Jenny from the Bronx")", kaže Dijo za BBC Kulturu, „ali smo naslov na kraju promenili. Takođe, hteo sam i da joj dam novi nadimak, poput Džej-Lo [tako se zvao njen drugi album], i pitao sam se da li bi volela da je zovu Dženi?".

Bila je to najpopularnija pesma te godine, čemu su doprineli video i nestvarno zarazni rif na flauti - reč je o semplu disko numere Hijack Enoka Lajta.

U Americi je 16 nedelja boravila na Bilbordovoj listi.

Ono što je specifično za nju u odnosu na druge velike mejnstrim pop pesme jeste to što je njena središnja tema biografija pevačice koja pripada drugoj generaciji migranata iz Portorika i koja je odrasla u njujorškom naselju Bronks.

„Ljudi vole da daju podršku krajevima jednako kao što podržavaju ljude, zato sam osetio da treba da naglasim vezu između Dženifer i Bronksa, pošto je tamo nastao hip-hop", objašnjava Dijo.

Kad je reč o Lopez, pesma ističe koliko je snažno vezana za porodično nasleđe, što ju je od početka karijere definisalo kao performerku.

Njen uspon do statusa globalne ikone bio je dug, ali čak i danas - tri decenije od početka karijere, 80 miliona prodatih ploča, osam albuma i 40 filmova u kojima je igrala, još se bori za priznanje.

To se jasno videlo u nedavnom Netfliksovom dokumentarcu Poluvreme, koji prati njenu karijeru tokom napornih 2019. i 2020, kada je imala zapaženu ulogu u filmu Prevarantkinje sa Vol Strita i nastupila na poluvremenu Superboula 2020.

Ipak, u trenutku kada može da slavi nove velike uspehe u svojoj karijeri, istovremeno oseća da je ljudi iz industrije zabave ne poštuju dovoljno.

Konkretno, vidimo da nije dobila dugo željenog Oskara za Muljatore (Hustlers), i nametnuto joj je da na Superboulu deli binu sa drugom latino pevačicom, Šakirom, što je Lopez oštro prokomentarisala: „To je bila najgora ideja na svetu, da dve pevačice dele binu na Superboulu!", rekla je pred kamerama.

Smenjivanjem spontanih kadrova i dizajna, dokumentarac postavlja pitanje: Da li je Lopez najpotcenjenija zvezda?

Trnovit put ka slavi

Autor fotografije, REUTERS/Mario Anzuoni

Lopez se od malena suočavala sa osporavanjima: ispričala je kako su njeni roditelji bili nezadovoljni kada je, kao zrela tinedžerka, odlučila da prekine sa studijama (planirala je da postane advokatica) kako bi ostvarila san o tome da postane zvzeda.

Ali nakon što je, početkom 90-ih, dobila posao kao prateća plesačica MC Hammera i sastava New Kids on the Block, dobila je stalno mesto u plesnoj trupi Fly Girls, koja se redovno pojavljivala u televizijskoj emisiji sa skečevima In Living Colour.

Usledile je nekoliko epizdonih televizijskih uloga, a zatim se oprobala u dva visokobudžetna ostvarenja, koja su ipak neslavno završila - akcionom trileru Voz trezor i komediji Džek sa Robinom Vilijamsom, godinu dana kasnije.

Međutim, 1997. je snimila film po kome je i danas pamte: glumila je pokojnu Selenu Kintanilju-Perez u Seleni.

Kintanilja-Perez je bila meksičko-američka pevačica na putu da postane jedna od najvećih „svestranih" latinoameričkih zvezda u istoriji, kada ju je, u vreme kad je imala 23 godine, upucala i ubila Jolanda Saldivar, vođa njenog kluba obožavalaca.

U filmu, Lopez igra osobu koju je mnogo poštovala (iako je, zapravo, Kintinilja-Perez bila mlađa), što možda može da bude objašnjenje načina na koji je odigrala ulogu, za koju je dobila brojne hvalospeve, dok je kritičar El Ej Tajmsa za njenu izvedbu upotrebio pridev „usplamtela".

Filmska kritičarka i jedna od voditeljki emisije „Snimak ekrana" na Četvrtom programu radija BBC Elen I. Džons slaže se da je, i pored toga što je Lopez prva latino zvezda koja je za ulogu u filmu dobila honorar vredan preko milion dolara, Selena i dalje njeno najvažnije glumačko ostvarenje.

„Njena neizmerna harizma je njena supermoć. Zbog toga ne možete da skrenete pogled kada je u kadru.

„Odabir te uloge je bio mudar potez, jer ju je pozicionirao u istu ravan sa tom voljenom latino ikonom, sugerišući da je i ona ikona koja dolazi, ali je takođe i afirmisao njen latino identitet, što joj je donelo privrženost te grupe u okviru američke i globalne publike.

„Film ističe da je njena harizma ukorenjena u njenoj samosvesti, njenom samopouzdanju i da je povezana sa njenim njuhom za građenje karijere."

Autor fotografije, Alamy Potpis ispod fotografije, „Veoma opasna romansa" je jedan od filmova koji su Lopez ustoličili kao istinsku filmsku zvezdu

Reditelj Selene Gregor Nava je kasnije tvrdio da je nakon snimanja jedne od scena, u kojoj Lopez nastupa kao Kintanilja-Perez pred više od 35.000 ljudi u Hjustonu, „pevačica shvatila da želi da izgradi muzičku karijeru, jer pre toga nije nikada razmišljala o tome".

Bio je to i prvi trenutak kada su se njeno ime i dodela nagrada Oskar pojavili u istoj rečenici - iako, na kraju, nije dobila nijednu nominaciju za ovu nagradu.

I pored toga, pozornica za njen uspeh na različitim poljima bila je spremna - u junu 1999. je objavila debi album On the 6.

Prvi singl If You Had My Love je zauzeo vrh američke liste, zatim su usledili Euro-dance benger Waiting For Tonight i Let's Get Loud, koju je napisala Glorija Estefan.

Slika na omotu albuma pokazuje Lopez u opuštenom izdanju - sedi u sofi u gaćama i majici sa dugim rukavima, kosa joj je vezana u neuredni rep.

Odaje utisak devojke iz susedstva, koja, slično kao Jenny from the Block, treba da uzdrma već ustoličenu reputaciju glamurozne parti devojke.

Taj deo njene persone je u javnosti utvrđen za svagda godinu dana kasnije, 2000, na dodeli nagrade Gremi, kada je nosila čuvenu Versaćeovu haljinu s motivima palme i velikim izrezom na grudima.

Dvadeset godina kasnije, to je i dalje jedan od najpoznatijih stajlinga na crvenom tepihu.

Fotografija na omotu najavljuje ležernu prijatnost njenog glasa, koju su pojedini kritičari pohvalili.

„Umesto nategnutih glasovnih akrobacija, Lopez se drži potcenjenog ritam i bluz šapata devojke iz komšiluka koja ne mora da se napinje jer zna da je već privukla pažnju", primetio je kritičar Roling stouna; drugi su bili manje blagonakloni, opisujući njeno pevanje pridevima poput „tanušno" ili „krhko".

Iako je debi izazvao oprečne reakcije, dve godine kasnije Lopez je narednim izdanjem J-Lo pokazala gvozdenu rešenost da istraje u građenju pevačke karijere.

Nakon objavljivanja albuma, u januaru 2001, postala je jedina pevačica sa albumom i filmom - Neplanirano venčanje (The Wedding Planner) - koji su paralelno bili na vrhovima top lista.

U vreme snimanja i promocije albuma On The 6, njena glumačka karijera je, takođe, sve vreme bila bila u usponu.

Kao njeno najbolje glumačko ostvarenje najčešće se navodi uloga federalne agentkinje zaljubljene u kriminalca koga treba da uhapsi, koga igra Džordž Kluni, u romantičnom trileru Veoma opasna romansa (Out of Sight) Stivena Soderberga.

Zbog njihove međusobne hemije na velikom platnu, dovedene do usijanja, krenuli su tračevi da u njihovom partnerskom odnosu ima i nečeg nalik starovremenskoj romansi.

„Tokom zlatnog perioda Holivuda, harizmatičnih zvezda je bilo u izobilju, ali danas nema mnogo onih koji mogu sa tim da se nose kao ona", slaže se Džouns.

„Kada ljudi govore o legendarnom seksualnom naboju sa velikog platna (gotovo opipljivu), zapravo misle na spoj dve harizmatične, velike zvezde i istančanog reditelja koji zna kako da usmeri tu energiju."

Lopez je potom pokazala tu „zvezda je prisutna" harizmu u daleko komercijalnijoj romantičnoj komediji: najpre u Neplaniranom venčanju, koji je na uloženih 35 miliona dolara budžeta inkasirao 100 miliona, a onda i u Sobarici i senatoru, čija radnja i posle 20 godina od premijere deluje aktuelno - iznenadna romansa, izazvana zamenom identiteta, između rezervisanog Ralfa Fajnsa i sobarice i samohrane majke iz Bronksa, koju tumači Lopez.

Sobarica i senator je bio važan deo ukrštajućeg brendiranja, utvrđujući njen identitet žene koja, bez obzira na ambiciju ili popularnost, zna ono o čemu peva u svom hitu: „odakle dolazim".

Njena popularnost je u međuvremenu rasla, „ali sjajno je to što je poštuju pripadnici zajednice iz koje potiče, odnosno što nije pravile kompromise kad je reč o poreklu i etničkom nasleđu da bi se prilagodila bilo čemu što je u datom trenutku bilo popularno ili imalo status mejnstrima", kaže Gonzales Vitaker, kolumnistkinja i bivša zamenica urednika magazina Bilbord.

„[Nasuprot tome] ona je pomogla u premošćavanju kulturnih razlika tako što je mnogim ženama postala modni uzor.

„Mislim da je zahvaljujući njenom razgranatom delovanju - odrazu njene kulture koji vidimo u njenom stilu, njenom zvuku i životnom putu - latino kultura postala uvaženija na globalnom nivou.

Autor fotografije, Alamy Potpis ispod fotografije, Lopez je pobrala hvalospeve za ulogu u filmu „Prevarantkinje sa Vol Strita" i mnogi su bili neprijatno iznenađeni zbog toga što te godine nije bila nominovana za nagradu „Oskar"

Osnivanje sopstvene produkcijske kuće „Nuyorican Productions" 2001. bio je takođe mudar potez i, prema Gonzales Vitaker, omogućio joj je da se obrati publici koju Holivud ne pokriva: „U Americi, Latinosi kao zajednica idu u bioskope i strimuju više nego druge zajednice, dakle postoji potražnja koja nije zadovoljena i neprestano je uskraćena, koju Lopez neprestano zadovoljava. To govori o njenoj poslovnoj mudrosti."

Biografski film El Cantanteiz 2006. o portorikanskom muzičaru Ektoru Lavoi i njegovoj ženi Puči, koju igra Lopez; iduće godine je u filmu Bordertown igrala novinarku koja istražuje seriju ubistava blizu maeksičko-američke granice i učestvovala u rijalitiju ¡Q'Viva!: The Chosen - takmičenje u pevanju usmereno prevashodno ka gledaocima koji pripadaju Latino zajednici: svi ti sadržaji su nadomeštali manjak ponude kad je reč o specifičnoj demografskoj grupi.

Producentska kuća je 2021. godine potpisala višegodišnji ugovor sa Netfliksom, što je najpre reziltiralo filmovima Majka i Šifra u kojima je ona glumila.

Nipodaštavanje sa kojim se suočila

Autor fotografije, ETIENNE LAURENT/EPA-EFE/REX/Shutterstock Potpis ispod fotografije, Dženifer Lopez i Ben Aflek

Ipak, na tom putu je bilo i promašaja, a najgori među njima je bio Gigli - ozloglašena romantična krimi ludorija u kojoj joj je partner bio Aflek.

Teško je naći lepu reč za Gigli; objektivno gledano, užasan film: od otrcanih dijaloga do banalnog zapleta.

Jedino što je u vezi s njim zanimljivo jeste kako se čuveni holivudski par, poznat kao Benifer, nosio sa teretom slave, sada udvostručene; najavili su veridbu neposredno pre premijere filma, da bi je već iduće godine raskinuli.

Sveopšte blaćenje već dobrano ismejanog filma - koji je razneo blagajne - dogodilo se u trenutku kada su se mediji okrenuli protiv Lopez; osim filmova i albuma, ona je do tog trenutka pokrenula svoju modnu liniju, brendirala je parfeme i otvorila restoran.

U medijima su onda počele da se pojavljuju zluradi i - kako ih je Lopez nazvala - mizogini tekstovi, koji su preplavili „selebriti" magazine i tabloide.

Predstavljali su je kao „divu" koja voli da sve kontroliše i koju pokreće moć (Na primer, prema jednom tabloidnom tekstu, jedan filmski studio je stavio sijalice sa manjom voltažom kako bi izgledala „poželjnije").

Nakon što je jedan od njenih filmova iz tog perioda, U senci prošlosti iz 2005, zabeležio neuspeh na blagajnama, Rodžer Ebert iz Čikago san tajmsa je prokomentarisao da „u ovom trenutku ona prolazi kroz težak period kada štagod da uradi, niko neće biti zadovoljan".

Tekst je napisan nakon što je Lopez javno govorila o „nervnom slomu" kroz koji je prošla jer je sebe podvrgla razornom radnom režimu početkom 21. veka.

„Zaista sam mnogo verovala u priču o tome kako nisam dovoljno dobra", priseća se u Poluvremenu.

„Prosto ne pripadam ovom svetu i zašto onda, jednostavno, ne odem? U to vreme sam bila u zaista izopačenoj vezi... Mnogo puta sam rekla sebi: 'Mislim da ću jednostavno odustati.'"

Nedavno je u jednom podkastu Aflek - on i Lopez su 2021. počeli ponovo da se zabavljaju, nakon čega su se venčali u julu - ogolio mračnu stanu tih napada na nju, nazvavši ih „seksističkim" i „rasističkim" i rekavši da su pojedini tekstovi o njoj bili „tako napisani, da biste danas za to odmah dobili otkaz upravo zbog stvari koje ste izrekli."

Lopez tvrdoglavo išla napred - 2007. je objavila album na španskom Ama una Mujer, a sa trećim mužem, Markom Antonijem, dobila je blizance.

Njeno bogatsvo je ponovo krenulo da raste kada joj je 2011. dodeljena uloga članice žirija u Američkom idolu; zatim je producirala još jedno takmičenje talenata - „Svet plesa", da bi potom, 2016, prihvatila nimalo skroman posao dvogodišnje rezidenture u Las Vegasu.

Gorki trijumfi

Međutim, upravo je film Prevarantkinje sa Vol Strita iz 2019. podsetio ljude na snagu njenog talenta zbog kog nikada ne treba da je otpisuju.

U kriminalističkoj drami zasnovanoj na istinitoj priči - koju je Lopez takođe i producirala - ona igra Ramonu, predvodnicu bande striptizeta koja omamljuje i pljačka bankare sa Volstrita.

Njena izvedba je izvanredna i virtuozna na više nivoa - ples oko šipke odaje više njenu atletsku građu nego bilo koja scena borbe superjunaka iz drugih filmova.

U vreme dodela nagrada tokom 2019-2020. delovalo je kao da će uspeti da se domogne malog zlatnog čovečuljka: bila je najozbiljniji favorit za Oskara u kategoriji najbolje sporedne uloge, a odlično je stajala i u konkurenciji za nagradu Zlatni globus.

Naravno, u scenama kada Lopez obilazi dodele nagrada, dokumentarac entuzijastično iščekuje vest o njenoj pobedi - da bi se na kraju to izjalovilo.

Umesto toga, film pokreće drugačiju temu, indikativno prikazujući dobitnike: niz belkinja, većinom plavuša, omiljeni arhetip sa kojim je ona na ratnoj nozi tokom čitave karijere.

Autor fotografije, Alamy Potpis ispod fotografije, Njeno pojavljivanje na inauguraciji Džoa Bajdena 2021. definitivno ju je ustoličilo kao američku ikonu

Paralelno sa trkom za nagradu Oskar, u Poluvremenu vidimo snimke proba za Superbol 2020, na kojima je uznemirena zbog toga što mora da deli binu sa kolumbijskom superzvezdom Šakirom - i to ne zbog neslaganja sa njom, već zbog poruke koja se na taj način, uverena je, šalje javnosti: da ona sama ne bi bila dovoljna za šou.

U filmu nezadovoljno kaže da je za svaku od dve mini retrospektive umetnica koje vrede više miliona izdvojeno tričavih 12 minuta: „Ako su hteli nastupe dve velike zvezde, trebalo je da nam daju po 20 minuta", kaže ona.

Njen menadžer Beni Medina je britkiji: „Uvreda je kada vam kažu da dve latino pevačice treba da obave posao za koji znamo da je potrebna jedna."

Gonzales Vitaker smatra da se pokazalo da je Lopezina frustracija „stopostotno opravdana".

„Kada gledamo latino populaciju iz ugla šireg ekosistema u Americi, pojedine zajednice nisu prepoznate kao zasebne. To je prilično strašno ako uzmemo u obzir nivo uspeha koji je ona postigla, i to ne samo kao muzičarka, već i kao glumica, plesačica i producentkinja.

„Time se šalje jasna poruka o razdvojenosti pitanja ko je ona, s jedne strane, i kakvi mi možemo biti, s druge: odnosno, o tome da je prostor za vidljivost naše zajednice veoma mali, toliko mali da moramo da delimo binu sa još jednom predstavnicom naše zajednice."

S druge strane, i Lopez i Šakira su ponudile grandiozne nastupe na najvišem nivou.

Lopez je u okviru preskromnog vremenskog okvira podsetila publiku ne samo na to da je ona oličenje „trostruke pretnje" - velika glumica, plesačica i pevačica, već i da je njen katalog krcat hitovima.

Organizatori su potcenili njenu harizmu - njen nastup je do danas ostao najgledaniji Superbol šou.

Možda ju je do pozivnice za nastup na predsedničkoj inauguraciji Džoa Bajdena 2021. vodila vera u viziju američkog sna koju je sve vreme nosila u sebi.

Osim America the Beautiful i This Land is Your Land, uspela je da, na državnoj ceremoniji, otpeva i nekoliko taktova pesme Let's Get Loud, što je izazvalo opšte oduševljenje na društvenim mrežama.

Pesma sumira njeno nasleđe: borbu za to da establišment čuje njen glas. Kako je rekla u dokumentarcu: „'Ne' nije odgovor, već prilika".

Možda joj novi projekti na kojima radi, među kojima je i škakljivi biografski film The Godmother o kraljici kokaina Grizeldi Blanko, donesu i željenog Oskara: sudeći prema njenoj dosadašnjoj karijeri - oni koji su je otpisivali, uvek su bili na gubitku.

